“Partecipazione e conflitto”, il meglio dell’Unisalento

Una rivista da record quella dell’Università del Salento. “Partecipazione e conflitto“, questo il nome del periodico fondato e diretto da Fabio de Nardis ha ottenuto un importante riconoscimento: essere definita la più importante rivista italiana di sociologia e scienza politica.

A dirlo è la “Scimago Journal & Country Rank”, la principale agenzia internazionale di rating che valuta le prestazioni delle riviste scientifiche e delle collane editoriali di livello mondiale. Il primato dell’Università del Salento ha reso orgoglioso de Nardis, attualmente presidente del corso di Laurea in Sociologia.

Oltre ad essere la rivista più autorevole in Italia, “Partecipazione e Conflitto” si aggiudica un altro importante primato a livello, questa volta, internazionale: è al 24esimo posto tra i periodici di eccellenza a livello mondiale nonché unico italiano in lista tra i primi 100.

Il commento del direttore di “Partecipazione e Conflitto”

Il direttore della rivista, una volta venuto a conoscenza del brillante risultato, ha così commentato sul suo profilo Facebook: “Non sono un amante dei ranking e delle classifiche, ma da direttore di rivista scientifica mi capita spesso di verificare i dati aggiornati. Con grande soddisfazione ho notato che PARTECIPAZIONE E CONFLITTO, la rivista di cui sono direttore e che con altre colleghe e colleghi ho contribuito a fondare esattamente 10 anni fa, nel ranking aggiornato, è classificata al Primo posto tra le riviste di Sociologia e Scienza politica in Italia, superando nettamente tutte le riviste storiche di settore. Un dato che mi e ci riempie di soddisfazione e orgoglio.”

Orgoglio super meritato per la rivista made in Salento che ha compiuto da poco tempo i 10 anni. I presupposti per continuare a pubblicare materiale di alta qualità ci sono tutti.

Coma ha tenuto a sottolineare attraverso una nota l‘Ateneo, questo è “Un grande risultato che premia il duro lavoro di questi anni e che dà lustro alla Università del Salento”.