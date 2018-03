Papa Francesco a San Giovanni Rotondo, previsti 30mila fedeli

A San Giovanni Rotondo fervono i preparativi per l’imminente evento, la visita attesa da parte di Papa Francesco prevista per il 17 marzo 2018. Gli organizzatori sono al lavoro e l’intero comune è in fermento per offrire ai fedeli un’esperienza memorabile. Nei prossimi giorni si attende l’arrivo dello staff dedito alla sicurezza del Santo Padre, appuntamento già rinviato diverse volte a causa del maltempo che negli ultimi tempi ha caratterizzato il territorio garganico con neve e correnti ventose ad alta intensità.

La sicurezza è classificata come priorità, sono in programma misure imponenti per il controllo corretto delle strade, di piazze e spazi aerei non solo per garantire l’incolumità del Papa ma anche della massa di fedeli che è attesa in gran numero presso la cittadella della fede garganica (ad ora preventivata la presenza di 20-30mila persone per uno spazio capace di contenerne 6mila). Un serio problema logistico, lo staff papale sta vagliando la possibilità di accessi concessi tramite la distribuzione di biglietti gratuiti. Si sta contemplando l’ipotesi di porre un grande schermo nel parco del Papa, l’area verde del comune, ed è ancora da stabilire quale sarà il percorso del Pontefice con la sua Papamobile lungo le vie della città. È stato selezionata come centro stampa la “sala del pellegrino” all’interno del complesso architettonico della chiesa di San Pio da Pietrelcina, in provincia di Foggia, porte aperte sabato 17 marzo 2018 dalle 6:00 alle 15:00.

L’evento centrale sarà la messa del Santo Padre, fulcro di una mattina pregna di appuntamenti dedicati alla figura di San Pio. Alle otto è prevista dapprima la presenza del Papa a Pietralcina, presso il parcheggio di Piana Romana, dove ci sarà una preghiera presso il Santuario della Stimmate e un incontro con i fedeli. L’arrivo a San Giovanni Rotondo, al campo sportivo cittadino, è previsto per le 9:30 e alle ore 10:00 arriverà alla Casa Sollievo della Sofferenza, il celebre complesso ospedaliero realizzato dietro iniziativa di San Pio, con seguente visita nel reparto di Pediatria Oncologica.

Alle ore 11:00, dinanzi il piazzale della Chiesa di San Pio da Pietralcina, sarà celebrata la funzione eucaristica in presenza di tutti i fedeli giunti per l’occasione. Sono previsti anche il saluto da parte dell’arcivescovo Michele Castoro e l’incontro da parte del Papa di una delegazione di fedeli e della comunità dei Cappuccini. Partenza preventivata per le 12:45, quando il Santo Padre lascerà San Giovanni Rotondo diretto alla Città del Vaticano. L’occasione per i devoti a San Pio è unica, Papa Francesco è il terzo a giungere alla città garganica ed è già chiaro come l’evento sia di portata storica.