Papa Francesco oggi in Puglia, la visita a San Giovanni Rotondo

Papa Francesco rende onore alla figura di San Pio attraverso un pellegrinaggio a Pietralcina e San Giovanni Rotondo. La città sulle pendici del Gargano attendeva questa giornata da mesi, quando la figura del Santo Padre annunciò la sua intenzione di rendere onore alla figura del frate in occasione del centesimo anniversario delle stimmate, e grande è la gioia per tutti i cittadini che stanno assistendo in queste ore ad un momento storico, la terza visita da parte di un Pontefice sul loro territorio.

La prima tappa del viaggio di Papa Francesco ha previsto una sosta a Pietralcina, dove è stata celebrata una santa messa per l’occasione. L’arrivo a San Giovanni Rotondo è avvenuto al le 9:30, giungendo in elicottero e atterrando presso il campo sportivo “Antonio Massa”. Ad accoglierlo monsignor Michele Castoro, l’arcivescovo della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, e il sindaco Costanzo Cascavilla. Dopo aver benedetto gli ammalati dal piazzale antistante la Casa Sollievo della Sofferenza, celebre struttura ospedaliera fondata da San Pio, il Santo Padre ha fatto visita ai bambini ospiti del reparto di Oncoematologia Pediatrica. Un’intera sezione di ospedale in festa, il felice trambusto di 40 bambini che finalmente hanno potuto incontrare il Papa accogliendolo con lavoretti e letterine.

Alle 10:40 Papa Francesco ha raggiunto il santuario di Santa Maria delle Grazie, ad attenderlo presso la tomba del santo la comunità dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Alle 11 presso la chiesa “San Pio da Pietralcina” è stata celebrata l’omelia, in onore del santo a cui la chiesa deve il suo nome. Il ritorno del Santo Padre alla Città del Vaticano è previsto per le 12:45, in elicottero.

Oggi presenti a San Giovanni Rotondo oltre 30mila pellegrini desiderosi di incontrare la figura di Papa Francesco, che hanno riempito le camere degli alberghi della città superando con le richieste le possibilità cittadine. Questa è stata la terza visita di un Pontefice, dopo Giovanni Paolo II nel 1987 e Benedetto XVI nel 2009, che inaugurò la Chiesa di San Pio sul cui piazzale è stata celebrata la messa di oggi.