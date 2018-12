Papa Francesco, una dichiarazione d’amore al mare della Puglia

Che Papa Francesco sia abituato a esternazioni improvvise e spontanee è ormai un dato di fatto, oltre ad essere una delle ragioni per cui in molti fedeli ne apprezzano l’operato e la genuinità. È giunta per caso la sua pubblicità alla terra di Puglia, in particolar modo al suo mare, grazie a un’esternazione improvvisa durante diverse udienze con dei pellegrini. Una frase che ha saputo prendere al cuore ogni pugliese, quando Bergoglio ha detto che quello pugliese è il mare più azzurro che abbia mai visto, un giudizio dato senza pregiudizi e da parte di un uomo che ha saputo percorrere tutte le terre del mondo per portare le parole della sua religione.

L’udienza con i fedeli

Il commento sul mare pugliese è nato nel corso dell’udienza con i pellegrini delle diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, e di Molfetta–Ruvo–Giovinazzo–Terlizzi, località che Papa Francesco aveva avuto modo di ammirare nel corso del passato 20 aprile, quando aveva ripercorso i passi di Don Tonino Bello. Una data apparentemente lontana ma che sembra aver lasciato il segno nelle memorie del pontefice, che per l’occasione ebbe modo di sostare per diverso tempo dinanzi le meravigliose litoranee della regione Puglia, in particolar modo quelle del barese e del Salento.

Il 20 aprile 2018

Nell’occasione della visita in onore di Don Tonino Bello, Papa Francesco aveva avuto modo di raggiungere in visita il porto di Molfetta e la cittadina di Alessano, nel Salento, località che diede i natali al vescovo italiano a cui era dedicato il passato 20 aprile. Un palco affacciato sul mare, con migliaia di fedeli presenti, e una processione supportata dalla Papamobile che ha attraversato alcune delle litoranee più caratteristiche della Puglia, tanto è bastato per far innamorare Papa Bergoglio dell’azzurro mare pugliese, con una dichiarazione che si è dimostrata sufficiente per far emozionare tutti i presenti alla recente udienza e che lascia sottendere un gradito ritorno del pontefice nella regione del Tacco.