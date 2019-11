Papa Francesco, durante la benedizione ai fedeli esalta il mare di Puglia

Si è tenuto lo scorso 13 novembre un incontro tra i pazienti di una struttura che eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale di Andria e Papa Francesco.

Il Pontefice, raggiunto dai fedeli a Roma, ha benedetto e abbracciato tutta la delegazione andriese, composta da circa 40 persone, senza dimenticare chi per un motivo o per un altro non è riuscito a presenziare all’evento.

Il saluto di Papa Francesco

E così, Papa Francesco non ha esitato a salutare in un video i non presenti, ricordando la bellezza dal mare pugliese con uno dei responsabili della struttura.

Questo il messaggio: “A tutti voi che siete rimasti lì nella bella Puglia vi invio un saluto grande con un sorriso. Anche voi dovete sorridere perché il sorriso è saluto per il corpo e per l’anima”. Una volta terminata la registrazione, tuttavia, il Papa si lascia andare ad una confidenza con uno dei responsabili della struttura, dichiarando che in Puglia ci sia il mare più bello che abbia mai visto. Non si è fatta attendere la risposta dello psicologo, che ha invitato il Pontefice a visitare la Regione.

Papa Francesco e gli apprezzamenti al mare di Puglia

I presupposti per un ritorno nel Tacco d’Italia, quindi, ci sono tutti. L’apprezzamento nei confronti del mare limpido della regione era già stato sottolineato nello scorso dicembre durante un’udienza con i pellegrini delle diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, e di Molfetta–Ruvo–Giovinazzo–Terlizzi, località che Papa Francesco aveva avuto modo di ammirare nel corso dell’aprile 2018, quando aveva ripercorso i passi di Don Tonino Bello.

A quanto pare, quindi, quella che potrebbe sembrare una confidenza dettata dalle circostanze è in realtà per il Pontefice una verità assoluta. Chissà che il Papa non voglia tornare presto in regione per poter ammirare, ancora una volta, le bellezze nostrane.