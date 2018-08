Panzerotto e Frittella Farcita, una festa in loro onore a Martina Franca

La Sagra della Frittella Farcita e del Panzerotto di Martina Franca è ormai un’abitudine della città per accogliere il mese di agosto nel più bollente dei modi, alla sua sesta edizione, tradizione del comune tarantino capace di condire l’estate con sapori e profumi unici nel loro genere, richiama migliaia di persone presso la Contrada Carpari.

Il panzerotto pugliese

Classico piatto appartenente alla cucina pugliese da generazioni, che sia fritto o al forno, il panzerotto, insieme alla frittella farcita, può vantare innumerevoli varianti e centinaia di imitazioni, coinvolgendo il gusto unico degli ingredienti tipicamente locali con la maestria che solo i cuochi del posto hanno sempre dimostrato di avere. Il ripieno può essere reinventato in mille maniere, l’impasto anche, con risultati emozionanti e gustosi. Il celebre dissidio tutto pugliese riguarda la scelta, panzerotto al forno contro panzerotto fritto, ma in realtà questo piatto sa superare ogni dubbio.

La sagra

Le serate della Sagra della Frittella Farcita e del Panzerotto, ovvero lunedì 13 agosto e martedì 14, saranno decisamente movimentate per il comune di Martina Franca, che ha per l’occasione deciso di animare le sue strade con momenti dedicati all’animazione, a balli, a degustazioni di piatti e vini, a cui si aggiungeranno le preziose varietà di panzerotti realizzati esclusivamente con ingredienti provenienti dalle più gustose colture della Valle d’Itria. Un’orgogliosa sesta edizione per un festival che punta sempre più a valorizzare un territorio ricco di risorse e possibilità, aggiungendovi le esibizioni dei maestri della scuola di ballo El Sol Natural e la presenza dei comici musicali popolari Silvana Topin e Marisa Conte, che anticiperanno la spettacolare quadriglia finale.

La tradizione

Convivialità e aggregazione, l’antica cultura agreste dell’entroterra tarantino e della Valle d’Itria, la sacralità del panzerotto pugliese, sono i veri protagonisti di questa sesta edizione della Sagra della Frittella Farcita e del Panzerotto di Martina Franca, capace di essere ben più di un semplice appuntamento con il gusto, ma una prelibata tradizione annuale.