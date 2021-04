Nessuna pantera in Puglia: individuato serval nero con cucciolata

Dopo le ricerche in lungo e largo per la regione Puglia, il misterioso felino è stato individuato nelle campagne del quartiere del San Paolo di Bari.

Contrariamente a quanto si pensasse, però, non si tratta di una pantera ma molto più probabilmente di un serval nero donna in compagnia dei suoi cuccioli.

Stando a quanto riferito dai carabinieri forestali in un servizio diffuso da Telenorba, le ricerche del serval nero continuano ad esserci e si stanno ora concentrando nelle zone vicine all’aeroporto di Bari. E grazie ai droni sarebbe stato possibile rintracciare l’animale e i suoi cuccioli. La loro messa in sicurezza, tuttavia, non si è ancora resa possibile perché il serval, spaventato dai rumori legati alle ricerche, si sarebbe rintanato.

Il felino, originario dell’Africa, si nutre di piccoli roditori ed è molto schivo e non è pericoloso per l’uomo come la pantera.