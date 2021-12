Ostuni festeggia il Natale con l’albero all’uncinetto da record

A rendere ancora più particolare la città Bianca della Puglia, durante il periodo festivo, ci pensa un imponente albero di Natale. Formato da circa 4mila piastrelle di lana quadrate, questa realizzazione ha visto la partecipazione delle nonne di Ostuni, che da mesi hanno realizzato la composizione lavorando giorno e notte all’uncinetto.

Scopri di più su: Perché Ostuni è chiamata città bianca della Puglia

Alto 12,25 metri, l’albero di Natale di Ostuni è considerato il più alto nel suo genere. A parlare, dopotutto, sono le sue dimensioni: il diametro, di 3,5 metri alla base, è illuminato dall’interno con fari in grado di valorizzarlo sia durante le ore del dì che durante quelle notturne.

L’iniziativa, lanciata e portata avanti dalle associazioni “Il filo di Arianna”, un centro ricreativo per anziani, e “Le Radici del Sud”, con il patrocinio del Comune di Ostuni, ha visto la luce grazie a un intenso e appassionato lavoro di squadra, puntualmente supportato dall’assessorato alle politiche sociali, che ha coinvolto non solo i volontari ostunesi, ma anche altre associazioni delle città pugliesi come Vieste, Foggia, Lecce e Bari.

Albero all’uncinetto della Puglia

Alla base dell’idea vi era da una parte il desiderio di impegnare le donne anziane in un’attività stimolante e dall’altra creare un’attrazione turistica in grado di valorizzare il territorio e le sue creazioni artigianali, come può essere il lavoro all’uncinetto. Grande successo per questo particolare albero di Natale era stato riscontrato nel 2019, con realizzazioni in 3 città della Puglia.

L’albero di Natale da record rimarrà in piazza Italia fino al 9 gennaio 2022. Per tutta la durata dell’installazione, sarà possibile partecipare all’iniziativa social lanciata dall’associazione “Il Filo di Arianna” su Instagram, pubblicando una foto dell’albero con il tag @uncinetto_streetartostuni.