La Asl di Lecce ha assegnato il bando di gara per lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo ospedale, ora conosciuto con il termine Sud Salento, il nosocomio che nascerà tra Maglie e Melpignano.

Come era stato già annunciato in precedenza il nuovo centro sarà edificato rispettando tutti i criteri innovativi sia da un punto di vista strutturale che da quello impiantistico, rispettando tutte le norme nel campo di materia di prevenzione come ad esempio anti-sismico e anti-incendio, senza però rinunciare alle più moderne tecnologie sia in campo innovativo che informatico e telematico.

I tre piani del nuovo ospedale

Il progetto presentato ha mostrato che nel nuovo ospedale saranno presenti 201 stanze per un totale di 350 posti letto, dei quali 317 sono destinati ai casi acuti e gli altri 33 a tutti i pazienti che avranno bisogno di un Day Hospital o Day Surgery.

Il tutto sarà sviluppato su tre piani, oltre che nel seminterrato la cui superficie coperta si aggirerà intorno ai 44metri quadri.

Immancabile sarà anche l’area di parcheggio che sarà in grado di accogliere ben 1200 posti auto.

Quali saranno i reparti presenti

Nel nuovo ospedali saranno presenti tutti i reparti di primo livello, oltre che:

sei sale chirurgiche

tre sale parto travaglio

servizi di radiologia h24

laboratori

servizio immunostrasfusionale

Letti di “Osservazione Breve Intensiva”

Letti per Terapia Subintensiva

Per completare l’opera saranno compresi 89 mesi, compresi i 40 per la consegna del cantiere e dei lavori veri e propri.