Nasce a Taranto l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia

Nasce l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia “Città di Taranto”. Un evento che coinvolge tra i suoi fautori l’amministrazione comunale della Città dei Due Mari, l’Orchestra della Magna Grecia e il liceo Archita per la costituzione. Si parla di quella che può essere considerata tra le prime orchestre giovanili di tutto il territorio nazionale, e la prima della Puglia. Per poter far parte del team è necessario avere un’età compresa tra i 10 e i 25 anni, e il tutto si svolgerà sul palco del teatro Fusco, a due passi dall’isola del Borgo Antico e dal mare. I più giovani avranno la possibilità di scoprire, esplorare e conoscere a fondo ogni genere che desidereranno, il tutto con il supporto dei professori dell’Orchestra della Magna Grecia.

L’orchestra

L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia organizzerà e svolgerà eventi distribuiti durante tutto l’anno con l’immancabile supporto di maestri e musicisti di fama internazionale, ed eventualmente in collaborazione con i conservatori e gli altri istituti scolastici interessati all’iniziativa. Per il sindaco della città di Taranto Rinaldo Melucci, si può parlare di un grande ed ambizioso progetto, che mette insieme tre realtà fondamentali come la massima istituzione comunale, il liceo musicale Archita e l’orchestra Ico. Si parla pertanto di un’occasione unica grazie alla quale anche i più giovani avranno modo di avvicinarsi al mondo della musica.

Taranto, i giovani, il futuro

L’obiettivo è fare innamorare i ragazzi e le loro famiglie della bellezza della musica, in maniera tale da fondare una vera e propria ripartenza della città sulla cultura. Il modo quindi più corretto di pensare come il futuro di Taranto sia nei suoi stessi ragazzi. È anche l’anniversario dei dieci anni dall’istituzione del corso musicale all’interno del liceo Archita, e questo è il modo perfetto per celebrare l’evento. Si parla pertanto di un progetto di lungo corso a cui tutti gli appassionati sono invitati e che si preannuncia entusiasmante e ricco di soddisfazioni.