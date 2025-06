One Planet Festival 2025: 70 musicisti da tutto il mondo in Puglia

Da oggi, martedì 24 giugno, prende il via in Puglia il One Planet Festival 2025, un festival musica internazionale unico nel suo genere che riunisce oltre 70 musicisti provenienti da 13 Paesi di tutto il mondo. Dal Brasile all’Uganda, dalla Lettonia all’India, passando per Italia, Svezia, Russia e Stati Uniti, la Puglia diventa per cinque giorni il palcoscenico di un’esperienza artistica globale che unisce musica, cultura e attivismo ambientale. Il festival si svolge tra Giovinazzo e Minervino Murge, con quattro serate di concerti e performance nel suggestivo teatro Odeion di Giovinazzo e un gran finale immersivo nella Tenuta Bocca di Lupo di Minervino Murge. Il One Planet Festival non è solo musica: è una piattaforma artistica globale, nata dal progetto “101 Flames of Inspiration”, che coinvolge quasi 200 artisti, registi e innovatori da tutto il pianeta, con l’obiettivo di trasformare l’arte in un messaggio di unità e sostenibilità.

One Planet Festival: programma d’apertura e serate principali

Il One Planet Festival si apre questa sera, 24 giugno, a Giovinazzo con due appuntamenti gratuiti: alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II i ritmi ancestrali di “Quelli del Taiko” e alle 21, nella Chiesa di Sant’Agostino, il concerto “Cori e suoni del ghiaccio” con il Vocal Art Ensemble of Sweden e lo scienziato-compositore Ugo Nanni.

Dal 25 al 27 giugno, sempre a Giovinazzo, il teatro Odeion ospita i concerti serali dalle 21, con artisti provenienti da tutto il mondo che mescolano jazz, world music, percussioni e voci straordinarie. Tra i protagonisti: Jali Babou Saho (Gambia), Mirla Riomar (Brasile), Charu Hariharan (India), Johannes Kuchta (Germania) e tanti altri.

Il 28 giugno il festival si sposta a Minervino Murge per il gran finale “The Global Connection”, con performance simultanee su tre palchi e la prima mondiale del film musicale “101 Flames of Inspiration”, un’opera unica che coinvolge 150 artisti di 50 Paesi. La serata si chiuderà con una suggestiva cerimonia di tamburi Taiko e action painting.

Un messaggio globale di armonia e cambiamento

Il One Planet Festival è sostenuto da realtà pugliesi e nazionali come Fondazione De Feo-Trapani, Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi, Città di Andria e Puglia Culture. È un evento che coniuga musica e impegno ambientale, promuovendo la cultura come forza di trasformazione e ponte tra popoli. Come spiega Eric Forsmark, ideatore del progetto e musicista: “101 Flames of Inspiration non è solo musica. È fiducia nella capacità della cultura di creare significato e trasformare il mondo.” Tutti gli eventi sono accessibili anche in streaming su Viewcy per un pubblico globale. I biglietti per le serate al teatro Odeion hanno un costo di 25 euro e sono acquistabili su Eventbrite e nei punti vendita a Giovinazzo indicati sul sito.

Scarica qui la locandina ufficiale del festival.