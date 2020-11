Ognissanti: la tradizione in Puglia, tra dolce dei morti e usanze

Una tradizione antica quella della Festa di Ognissanti che nasce alle radici della Cristianità. Nel corso di questa speciale giornata si celebrano proprio “tutti i santi”, anche quelli non canonizzati. Una vera e propria festa di precetto che cade il 1° novembre, a cui segue il 2 novembre la “Commemorazione dei defunti”.

Tra le tante usanze italiane legate a questa giornata, sicuramente non mancano quelle pugliesi. Queste tradizioni, tramandate di padre in figlio, si sono poi legate a un’altra ricorrenza tipica di questi giorni, la straniera Halloween.

L’usanza di svuotare le zucche e scoprirle con le fattezze di un teschio, dunque, era già tipica nel Subappennino Dauno, dove all’interno di queste ultime si inserivano delle candele che andavano così a illuminare il loro volto mostruoso.

Le vie del paese si decoravano a festa con le “cocce priatorje”, come vengono tradizionalmente chiamate le zucche, e accendendo falò di rami di ginestre ad ogni incrocio. Questa festa veniva anticamente chiamata “fuuc acost”.

Lasciandosi la festa di Halloween alle spalle, in Puglia durante il periodo compreso tra Ognissanti e la Festa dei Morti, ci si avvicina sia al mondo dei vivi che a quello dei morti, conservando in questo antico retaggio tutto il sapore della tradizione cattolica.

Un viaggio faticoso che compiono i morti, un viaggio dopo il quale è opportuno dar loro ristoro preparando tavole imbandite per ogni gusto. È proprio in quest’occasione che si prepara la Colva, il tipico dolce dei morti con grano, cioccolato, melograno, noci e vincotto. Un dolce ricchissimo di dolcezza e gusto al quale è impossibile rinunciare in questo periodo dell’anno. Il grano ed il melograno simboleggiano infatti la fertilità femminile, mentre il vino indica il “sangue di Cristo” morto e risorto per la salvezza de suo popolo. Queste festività sono basilari per l’occidente cristiano. Nel cuore dell’autunno, dopo la semina del grano, che è sceso nel cuore della terra, negli inferi, inizia il cammino verso la futura germinazione e verso la rinascita alla vita.