Nuovo servizio di bikesharing a Bari: 200 biciclette e 50 stazioni attive

Nuovo servizio di bikesharing a Bari! Il capoluogo pugliese si affida all’azienda barese Vaimoo srl per la mobilità green. Cinquanta le stazioni attivate, realizzate in numerosi quartieri del capoluogo, 200 le biciclette a disposizione, in formato e-bike o tradizionale. L’obiettivo: ampliare la flotta con ulteriori 130 mezzi entro la fine dell’anno.

Nuovo servizio di bikesharing a Bari: il capoluogo della Puglia punta ad essere una smart city

Da lunedì 30 gennaio sarà attivo un nuovo servizio di bikesharing a Bari. Saranno messe a disposizione 200 biciclette tra e-bike e bici tradizionali sotto la gestione della barese Vaimoo srl, azienda che opera in varie capitali europee come Stoccolma, Copenhagen, Liverpool e Berlino. La società si è aggiudicata il bando per la fornitura e la gestione che sarà legata a installazioni pubblicitarie, in modo da garantire economicamente la manutenzione costante dei mezzi.

Cinquanta le stazioni a disposizione, realizzate in numerosi quartieri del capoluogo, composte principalmente da 8 e 16 stalli dove prendere e lasciare il mezzo. Come già detto, al momento sono 200 le biciclette a disposizione ma è in previsione l’ampliamento della flotta con ulteriori 130 mezzi entro la fine dell’anno e, a pieno regime, arrivare a 700 biciclette di cui 205 e-bike.

Quanto costa e come funziona il nuovo servizio di bikesharing a Bari?

COSTI

L’utente dovrà attivare il bikepass tramite l‘app Vaimoo Bike Sharing (scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone) per poter sbloccare la bici. Nella tariffazione sono previsti abbonamenti giornalieri (da 1,80 euro) e periodici, tra cui quello annuale a 24,50 euro. Il costo del noleggio per la bici tradizionale è gratuito per la prima mezz’ora del primo utilizzo giornaliero. Per quanto riguarda la e-bike, i primi 30 minuti costano 50 centesimi. Le somme, al termine dell’utilizzo, vengono direttamente scalate dalla carta o dal proprio wallet virtuale associati al profilo personale.

Bikesharing a Bari di Vaimoo srl

FUNZIONAMENTO

Per attivare il nuovo servizio di bikesharing a Bari, basterà consultare la mappa attraverso l’app per cercare la stazione più vicina. Una volta raggiunta si potrà sbloccare la bici che avrà le luci verdi accese sulla piattaforma dove sarà posteggiata, avviando così il servizio. Le biciclette andranno lasciate esattamente nello stallo dove l’utente vorrà chiudere il noleggio con l’app, e quindi azionare il lucchetto per evitare furti. Lasciandolo fuori, infatti, si continuerà a pagare. Se una stazione è satura ci si dovrà recare a quella più vicina, consultabile direttamente dalla mappa dell’applicazione.

In caso di furto

Sul fronte della sicurezza Vaimoo srl ha approntato un sistema per recuperare le biciclette in caso di furto, attraverso sensori che notificano movimenti anomali del mezzo per poi rintracciarlo attraverso il gps. Inoltre, nella circostanza che un ladro decida di rubare la bicicletta mentre è già utilizzata, l’utente può contattare un numero di assistenza per una segnalazione immediata.

Bari è pronta per una dimensione green

Per il sindaco di Bari Antonio Decaro la città è più matura per il bike sharing e la mobilità sostenibile: “Siamo sicuri che oggi ci sia anche un’altra mentalità, l’abbiamo visto con monopattini e auto. Tra qualche giorno presenteremo anche lo sharing delle motociclette. Oggi la città ha una dimensione più europea e possiamo contare su sistemi innovativi che ci permettono di spostarci da una parte all’altra di Bari”.