La Notte della Taranta, oggi l’attesissimo Concertone a Melpignano

Prenderà vita stasera l’attesissima serata conclusiva de La Notte della Taranta, il festival itinerante che ha preso vita nei centri storici più belli del Salento, con un totale di circa 360 musicisti e 100 ore di live show, a partire da inizio agosto. Un evento amatissimo e tradizionale che porta in alto il nome della Puglia e del suo folclore. Il festival, presentato sulla terrazza del Castello dè Monti, è infatti un portato di musica popolare, il più grande e diffuso d’Europa. La prima esibizione è stata affidata al Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni, seguito dal corpo di ballo della Notte della Taranta.

Le serate prima del Concertone

Numerose le serate che hanno animato i borghi pugliesi con concerti tradizionali, in cui si è data voce ai canti in grico salentino, un antico dialetto e lingua di minoranza del territorio. Canti tradizionali, patrimonio musicale e culturale, tra pizzica, tarantelle, quadriglia, canti di lavoro, stornelli e canti devozionali, non sono mancati per le strade pugliesi.

Strumenti e sonorità della pizzica salentina

Strumenti acustici, sonorità della tradizione intrecciate a sonorità più moderne, realizzate con le ritmiche ipnotiche e ancestrali alla base della cultura della pizzica, hanno animato ogni borgo, per serate di imperdibile divertimento, dall’indicibile valore culturale. Il maestro concertatore di quest’anno, scelta per la 21esima edizione de La Notte della Taranta, ballerà la pizzica nella serata di oggi, sul gigantesco palco allestito per il Concertone. Non mancheranno luminarie sontuose, con una scenografia di luci che porterà sul palco le immagini dei ricami tradizionali delle nonne e delle mamme salentine, il tamburello con i tipici sonagli e i rosoni che coronano le splendide chiese della nostra terra.

Per chi avrà il privilegio di partecipare al Concertone di Melpignano, in provincia di Lecce, questa sera, si raccomanda di seguire le indicazioni per giungere all’ultima serata de La Notte della Taranta. Sguardo puntato verso l’alto per abbracciare la struttura 18 metri alta e larga 9 e cuori aperti per accogliere la musica: emozioni e divertimento saranno assicurati.