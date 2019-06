Con l’estate ormai alle porte in Puglia si inizia a parlare dell’evento più atteso: La Notte della Taranta di Melpignano, in provincia di Lecce.

Dopo l’annuncio degli scorsi mesi, durante i quali era stato stabilito che l’edizione del 2019 della Notte della Taranta sarebbe stata trasmessa in diretta su Rai 2, ieri pomeriggio è stata resa nota un’altra novità.

Il Concertone di Melpignano del prossimo 24 agosto vedrà la partecipazione di due nomi molto amati, ma al tempo stesso molto discussi, del panorama dello spettacolo: Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino.

I coniugi, tornati da poco insieme, come ha tenuto a specificare il direttore di rete Carlo Freccero, non condurranno l’evento dal palco. Dopotutto, come è stato più volte sottolineato, la vera protagonista sarà la pizzica. I due personaggi dello spettacolo, quindi, seguiranno l’evento in diretta per Rai2, intervenendo con commenti e interviste tutti i protagonisti del Concertone.

Notte della Taranta 2019

Per il momento il programma completo dell’evento è ancora in fieri: ciò che è certo è che sul palco di Melpignano saliranno Elisa e Gué Pequeno.

Il maestro concertatore della Notte della Taranta 2019, Fabio Mastrangelo, ha sottolineato che durante questa edizione saranno esplorate tutte le contaminazioni di jazz, rock, blues ed elettronica. A non mancare le novità anche nel campo musicale: saranno infatti sperimentate delle nuove note in grado di unire la pizzica alla musica sinfonica per un risultato tutto da scoprire.

Il Piazzale Ex Convento degli Agostiniani, quindi, mostrerà l’incontro tra il sinfonismo russo e la musica popolare salentina. Nella Notte della Taranta, quindi, verranno suonati anche Ciajkovskij e Rachmaninov.

Belen, Stefano e la Puglia

I coniugi De Martino, d’altronde, sono molto affezionati alla Puglia: nel 2014 i due hanno trascorso una vacanza con tutta la famiglia di lei in una dimora di lusso nei pressi di San Pancrazio salentino.