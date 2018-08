Notte della Taranta, Acqua Orsini promuove l’eccellente tradizione regionale

Si avvicina la data che caratterizza un momento di estrema espressione dell’arte, della bellezza e dell’autentico calore pugliese: la Notte della Taranta. Un imperdibile appuntamento con la tradizione musicale che accompagna da secoli la popolazione pugliese, identificandola anche nel resto del mondo. Per questo Acqua Orsini, acqua minerale assolutamente Made in Puglia, ha deciso di sostenere la Notte della Taranta come acqua ufficiale del prezioso evento che ogni anno prende vita in una straordinaria location della regione.

La Notte della Taranta

La Notte di Melpignano è un vero e proprio simbolo del Salento nel mondo, così come Acqua Orsini è simbolo dell’autenticità di un prodotto naturale che nasce direttamente in Puglia. L’acqua Orsini sorge infatti nel parco Nazionale dell’alta Murgia, nel cuore della Puglia vera, nel comune di Poggiorsini, in provincia di Bari. Una terra anticamente feudo degli Orsini Duchi di Gravina, famiglia aristocratica e papale di origini romane.

Luoghi di straordinaria bellezza, di estrema naturalezza, come tutta la Puglia, con inebrianti suoni e sapori che saranno direttamente respirabili nell’incantevole ed ammaliante atmosfera della Notte della Taranta, un momento dedicato alla musica, al folclore, alla danza e al calore umano. Un’occasione di condivisione e scambio culturale, per la quale sono moltissimi i turisti che giungono nella regione dei due mari. Per questo Acqua Orsini si fa promotrice per l’occasione di un brand territoriale del tutto sostenibile e prestigioso, sviluppato nei minimi dettagli nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’autenticità dell’acqua nata nel cuore della regione.

La cultura popolare

La cultura popolare incontra il territorio evolvendosi in linguaggi musicali del tutto nuovi ed esclusivi, ma sempre attenti alla tradizione del territorio. L’acqua del brand Orsini, presa dalla sorgente e tutelata nelle sue incredibili proprietà benefiche sarà sponsor di una manifestazione che incarna a pieno le autenticità territoriali, con l’hashtag #pugliafeeling.