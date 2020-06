Filomena, la nonna più giovane di Puglia ha 34 anni

Qualche giorno fa Filomena, a soli 34 anni, ha potuto stringere tra le sue braccia la sua nipotina Noemi, diventando così la nonna più giovane della Puglia.

A darne notizia è stato lo stesso comune di San Michele Salentino, cittadina ora pronta per accogliere la nuova arrivata e la neomamma Valeria di 15 anni.

Come dichiarato dal sindaco Giovanni Allegrini, i bambini sono una ricchezza non solo per le loro famiglie ma anche per tutta la comunità, che non può che sperare che la piccola Noemi cresca con la consapevolezza di far parte di un paese che cresce insieme a lei e di cui lei sarà presente e futuro.

Cinque generazioni a confronto

Il lieto evento, inoltre, è stato immortalato da un’immagine a dir poco suggestiva: la neonata è stata fotografata a fianco di cinque generazioni: la trisnonna Maria Venza, 86 anni, che vive a Villa Castelli, la bisnonna Grazia Albanese, 52 anni, residente sempre a Villa Castelli, Filomena, Valeria e la piccola Noemi.

Valeria, iscritta all’Istituto per i servizi sociali C. Agostinelli di Ceglie Messapica, ha commentato che non vede l’ora di tornare sui banchi di scuola per completare la sua istruzione. Come da lei stessa dichiarato, sebbene sia cosciente che non sarà facile affrontare tutta la situazione e le eventuali critiche, ciò che conta davvero è che la sua famiglia resti serena e unita.

A sostegno della tesi della neo mamma i nonni Filomena e Giuseppe, che hanno commentato la nuova nascita asserendo di provare una gioia grandissima. Nonostante il fulmine a ciel sereno (quando Valeria è rimasta incinta aveva 14 anni), i due hanno concordato di far scegliere alla ragazza se proseguire con la gravidanza o meno.

La scelta di Valeria, per dichiarazione della stessa Filomena, ha portato una nuova gioia immensa all’interno della famiglia: Noemi è la cocca di tutti.