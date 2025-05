NOCI (BA) – Il cinema d’autore torna tra le gnostre della Bassa Murgia. Dal 22 al 29 giugno, il borgo di Noci si trasforma in un set a cielo aperto per la XXII edizione del Noci Film Fest, uno degli appuntamenti più attesi in Puglia dedicati al cortometraggio d’autore. Tra anteprime internazionali, workshop gratuiti e il ritorno dell’innovativo campus TagliaCorto, la nuova edizione promette una settimana di cultura, visione e condivisione.

Noci Film Fest: un festival nato per raccontare il cinema breve

Nato nel 2006, il Noci Film Fest è cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento nazionale per giovani registi, sceneggiatori e cinefili. La rassegna continua a mantenere il suo cuore creativo: la valorizzazione del cortometraggio d’autore come forma espressiva potente, diretta e libera.

Campus TagliaCorto: 90 ore per raccontare l’identità di un territorio

Al centro del festival c’è TagliaCorto, il campus cinematografico che sfida squadre di giovani cineasti a realizzare un corto di massimo 6 minuti in sole 90 ore. Il tema dell’edizione 2025? Identità, memoria, comunità: un invito a raccontare Noci e la sua gente. Le prime 20 squadre iscritte (massimo 5 partecipanti ciascuna) avranno diritto al campeggio gratuito e alla partecipazione a workshop con professionisti del settore.

Noci Film Fest: workshop, proiezioni e incontri

Dal 22 al 29 giugno, tra la storica Villa Lenti e i Laboratori Urbani G.lan, spazio a proiezioni internazionali, concerti e formazione gratuita. Tra gli ospiti: Julien Panzarasa (montaggio) e Antonio De Palo (sceneggiatura). I corti realizzati durante il campus verranno proiettati nella serata finale del 29 giugno, e il miglior progetto riceverà il Premio Tiziano Laera, con un riconoscimento in denaro di 1.000 euro.

Una comunità che diventa cinema

Il Noci Film Fest non è solo competizione, ma partecipazione collettiva. Le troupe si muovono per le strade del borgo, tra piazze e masserie, trasformando ogni angolo in una storia. È un modo originale per vivere il territorio attraverso l’arte e il linguaggio del cinema. Le iscrizioni sono già aperte: scarica qui la locandina completa.

Il festival è promosso da Nocicinema APS e finanziato dal programma “Per Chi Crea” (SIAE/MiC), con il contributo della Regione Puglia, del Comune di Noci, dell’ASL Bari e dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.