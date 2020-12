A Nardò è già Natale con il “Christmas Light Festival”

Nardò si è acceso al Natale dallo scorso sabato 28 novembre, quando piazza Salandra si è illuminata con il Christmas Light Festival, lo spettacolo di luci che si candida ad essere uno dei più maestosi in Puglia durante le prossime festività.

I proiettori architetturali hanno quindi illuminato tutti gli edifici che compongono il perimetro della piazza, con progetti grafici personalizzati su ogni singola facciata. Il centro di Nardò, grazie al progetto molto ambizioso, è stato reso un contenitore magico destinato a finire nei selfie dei cittadini, che inevitabilmente lo faranno viaggiare di chat in chat.

Messaggio positivo per il Natale 2020

Questo spettacolo, come specificato dal Comune, intende essere portatore di un messaggio positivo in questo Natale particolare, oltre che di traino alla visibilità della città e del sistema economico locale.

Il Festival, che andrà avanti fino all’Epifania, è stato appositamente pensato in una piazza larga e capiente, proprio per evitare rischi di assembramenti. L’atmosfera natalizia, inoltre, è completata anche da musiche in filodiffusione.

Non solo piazza Salandra: nel resto della città si sono accese anche le più tradizionali luminarie con fiocchi, stelle, archi e punti luminosi. Queste le strade interessate: Duomo, corso Garibaldi, via De Pandi, piazzetta delle Erbe e corso Vittorio Emanuele fino a piazza della Repubblica e largo Osanna nel centro storico; via Grassi, via Generale Cantore, via Pilanuova, corso Galliano, via XXV Luglio, via Bonfante, via Marinai d’Italia, via Volta, via Roma, via Regina Elena, via Due Aie, via Duca degli Abruzzi, via XX Settembre e via De Gasperi nel centro urbano; marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina e frazione di Boncore.

Il Rotary Club Nardò, invece, è stato installato un grande albero di Natale in via XX Settembre: un abete con luminarie di particolare pregio nel cuore commerciale della città.