Il ricordo di Nadia Toffa, la giornalista bresciana e cittadina onoraria di Taranto scomparsa lo scorso 13 agosto, continua a mantenersi vivo.

A quasi due mesi dalla sua prematura scomparsa (la Toffa aveva compiuto da poco 40 anni), non si sono fermate le dimostrazioni di affetto nei confronti della conduttrice de Le Iene.

L’affetto di Taranto per Nadia Toffa

La Puglia e Taranto, in particolare, si sono mobilitate attraverso una petizione online affinché venisse a lei intitolato in reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata e hanno continuato con le proprie dimostrazioni di stima attraverso la realizzazione di un murale nel rione Salinella.

Le sue parole a “Le Iene”

Il grande vuoto lasciato da Nadia Toffa, come già annunciato, ha colpito in particolar modo la redazione del programma Mediaset “Le Iene”, considerata da lei stessa la sua seconda famiglia.

Il video inedito

L’ultima novità arriva proprio dalla trasmissione di Italia Uno, che ha annunciato che la puntata di domani sera delle 21:25 si aprirà con uno speciale ricordo della Toffa, un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei.

Le Iene hanno pubblicato sui propri canali social alcuni estratti di quello che sarà sicuramente un ricordo commovente e intenso. “La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero”. Queste sono solamente alcune delle parole che Nadia ha scelto per salutare tutti, aggiungendo: “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”.

Le Iene: “È un testamento di gioia”

Le parole toccanti non devono comunque illudere: la redazione de Le Iene ha provveduto a far sapere che si tratterà di un testamento di gioia, di un vero abbraccio caldo nel quale ritrovarsi per avere la forza di ricominciare.

Non sarà questa l’ultima volta che l’energia, la determinazione e i sorrisi di Nadia Toffa saranno trasmessi in tv: il programma ha in questa occasione dichiarato che il volto della 40enne sarà sempre presente nella sigla finale.