Msc Splendida per la prima volta nel porto di Bari

Il porto di Bari ha salutato per la prima volta l’arrivo della MSC Splendida, una delle più grandi navi della compagnia.

Quinta ad aver ripreso il mare dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus, la MSC Splendida, lunga 333 metri e pesante 137 mila tonnellate, tornerà a Bari ogni martedì.

Il percorso di questa crociera prevede che i passeggeri facciano scalo a Corfù, Spalato (dal 3 luglio sostituita da Cattaro), Trieste, Ancona e Ragusa.

Un grande bigliettino da visita quello del comparto crocieristico in Puglia: basti pensare che delle 6 navi Msc impiegate nel Mediterraneo, 4 faranno tappa in regione (con scali anche nel mar Ionio, a Taranto), per un ritorno in termini economici e di visibilità non indifferente.

Durante la cerimonia di benvenuto, che si è tenuta ieri a Bari, il presidente del I° Municipio Lorenzo Leonetti, in rappresentanza del sindaco Decaro, ha sottolineato come l’impegno di MSC Crociere di arrivare nel porto della città con tre navi consente di rilanciare Bari dal punto di vista turistico e culturale. “Sapere – ha concluso Leonetti – che oggi arrivano tanti turisti ed equipaggi è fondamentale”.

MSC Spendida, la tappa a Bari e i servizi a bordo

Come anticipato la MSC Splendida è una tra le navi più lussuose della compagnia e può accogliere 3.274 passeggeri (-30% per le limitazioni da Covid) e 1370 membri dell’equipaggio.

A bordo gli ospiti possono trovare il lusso e la discrezione degli ambienti arredati in stile mediterraneo e liberty dislocati su 18 ponti e collegati da 25 ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski sovrastate da lucernai in vetro di Murano. MSC Splendida mette a disposizione dei passeggeri 1.637 cabine, 4 piscine, idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti, un’area benessere denominata “Aurea Spa” di oltre 2000 m² e un’area di lusso riservata “MSC Yacht Club” con 71 suite, due ascensori privati, piscina privata e maggiordomo.

Prima di poter salire sulla MSC Splendida, come precisato dal direttore commerciale Luca Valentini, i passeggeri devono sottoporsi a un tampone 96 ore prima dell’imbarco. Una volta al terminal fanno un ulteriore tampone prima di salire a bordo.