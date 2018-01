Monte Sant’Angelo tra i 20 comuni più belli d’Italia: è Skyscanner a dirlo

Non tutti lo conoscono, ma Skyscanner è un rinomato motore di circa per voli aerei ed hotel. Per gli appassionati di viaggio, questo sito è un pratico punto di riferimento poiché offre un servizio completo in concomitanza con una sezione notizie sempre aggiornata ed un servizio di alta qualità. Ogni anno è abitudine da parte dei gestori della società inglese scrivere un articolo in cui vengono eletti i più bei posti visitati per ogni nazione, quindi anche quest’anno in Italia venti città o borghi sono stati selezionati quale modello di bellezza, storia e servizi per i turisti.

Quasi inaspettato, al sedicesimo posto su tutta la nazione nella classifica di Skyscanner, figura Monte Sant’Angelo, comune del foggiano sito sulle cime del Gargano, già Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO con il suo santuario di San Michele Arcangelo, sede dell’ente del Parco Nazionale del Gargano e meta dei viaggi di fedeli cristiani sin dal VI secolo.

Quel che può essere definito un vero e proprio riconoscimento da parte di una giuria internazionale, che ha votato a favore della città per l’insieme dei fattori che la rendono unica. La struttura bianca dei suoi palazzi dovuta alla natura calcarea del suo suolo, l’imponenza del Castello Sant’Angelo che ospitò in passato anche Federico II di Svevia e la sua consorte, le storie misteriose che ne dipingono l’atmosfera e l’incredibile numero di leggende che fan parte del suo folclore. Un esempio di questi è la famosa apparizione di San Michele Arcangelo nelle grotte che circondano la città parlando alle genti longobarde che vi si erano appena insediate. Inoltre, non distante sita la Foresta Umbra, luogo protetto di incredibile bellezza e purezza.

Un incredibile risultato per la Puglia nella classifica di Skyscanner dello scorso 2017. Difatti la città non compariva nella classifica stilata negli anni precedenti, dove era possibile trovare per la Puglia comuni come Specchia (2016, provincia di Lecce), Locorotondo (2015, provincia di Bari) e Sant’Agata (2014, provincia di Foggia).

Monte Sant’Angelo: tra i comuni più belli d’Italia

