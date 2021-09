Litorale di Monopoli, 5 tra le spiagge più belle da vedere

Tra le innumerevoli distese bagnate dalle acque dell’Adriatico, che in Puglia regala scenari incredibilmente sublimi, sorge la litoranea di Monopoli, un vasto tratto di spiagge dalla sabbia fine e dal mare cristallino che si estende fino a Capitolo.

Ciò che rende questo tratto particolarmente gradito sono i fondali bassi, adatti quindi per il turismo di qualsiasi età ed esigenza. Dopotutto i 15 km di costa che vanno da Torre Incina a Capitolo sono caratterizzati da numerose baie suggestive, alcune molto conosciute e altre più segretamente frequentate dalla gente del posto, che può godersi di questi reconditi angoli di paradiso, gelosamente custoditi dall’ambiente circostante.

Una semplice passeggiata sulla costa potrebbe rilevare alcune delle meraviglie, che andrebbero in realtà tutte scoperte e visitate. Se i giorni in città dovessero essere troppo pochi, abbiamo selezionato alcune tra le calette più suggestive di Monopoli e del suo litorale.

Porto Ghiacciolo

Questo posto presenta questo curioso nome per omaggiare la sua acqua, sempre molto fredda, anche con le temperature particolarmente calde. Porto Ghiacciolo è situata ai piedi dell’antica Abbazia di Santo Stefano e offre un mare verde e limpido.

Questa piccola caletta durante l’estate è sempre presa d’assalto dai turisti, motivo per il quale si consiglia di recarsi in questo posto la mattina presto.

Porto Verde

Questa è una splendida insenatura che si trova poco prima di Capitolo ed essendo nascosta non risulta affollata come Porto Ghiacciolo. La sua spiaggetta si presenta nascosta da due alte pareti rocciose ed è caratterizzata dalle acque che presentano una pluralità di colori, le cui sfumature variano dall’azzurro al verde.

Porto Nero

Il nome di Porto Nero non deve confondere: quest’insenatura è così chiamata non di certo per la tonalità delle sue acque, che come per tutta la litoranea di Monopoli restano pure e cristalline.

In questa caletta, in località Capitolo, il paesaggio cambia tra la sabbia e le scogliere. Il fondale sabbioso e basso rende questo posto un luogo adatto per le famiglie.

Cala Porta Vecchia

Quest’altra meraviglia del posto si trova a ridosso del centro storico di Monopoli, motivo per il quale viene molto frequentata dagli abitanti del posto.

Questa spiaggia libera, tuttavia, viene presa d’assalto da tutti coloro che non sono impossibilitati a muoversi in auto. Anche in questo caso, per immergersi con serenità e tranquillità nelle limpide e fresche acque di Cala Porta Vecchia è consigliabile recarsi in loco già dalle prime ore del mattino.

Cala di Copacabana

La Cala di Copacabana, infine, si contraddistingue per il lungo tratto di sabbia sulla quale è presente un grande scoglio.

Anche in questa località, che si trova a sud di Monopoli, il fondale sabbioso permette di compiere un bagno in totale sicurezza e tranquillità, circondati dalla bellezza dei posti circostanti.