Moneta 5 Euro Lecce: la Zecca celebra barocco e 200 anni di Carlo Collodi

LECCE – Il Ministero dell’Economia celebra la “Firenze del Sud” nella Collezione Numismatica 2026. Insieme all’omaggio al Salento, arriva anche la moneta per i 200 anni di Carlo Collodi con l’iconico Pinocchio. La pietra leccese brilla d’argento e finisce dritta nelle tasche dei collezionisti di tutto il mondo. Da ieri, il patrimonio artistico di Lecce entra ufficialmente nella storia della numismatica italiana: è stata infatti emessa la nuova Moneta 5 Euro Lecce, un pezzo pregiato dedicato all’arte romana e barocca della città. L’iniziativa, curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inserisce il capoluogo salentino in un club ristrettissimo di eccellenze italiane, trasformando i suoi monumenti più celebri in una vera e propria opera d’arte in miniatura.

Moneta 5 Euro Lecce: un viaggio tra Santa Croce e l’Anfiteatro

La Moneta 5 Euro Lecce, disegnata dall’incisore Monica Ciucci, è un piccolo capolavoro di dettagli che riassume secoli di storia salentina. Sul dritto spicca una suggestiva veduta prospettica della facciata della Basilica di Santa Croce. Il rosone, simbolo universale del Barocco leccese, è rappresentato con una precisione chirurgica che ne esalta il ricamo di pietra. Sul rovescio, invece, il racconto prosegue con l’Anfiteatro romano, racchiuso in un’elegante ellisse. Accanto svetta la Colonna di Sant’Oronzo, patrono della città, completata da un dettaglio della storica meridiana di Piazza Sant’Oronzo.

L’omaggio ai 200 anni di Carlo Collodi

Insieme al tributo al barocco leccese con la Moneta 5 Euro Lecce, la Zecca dello Stato ha celebrato un appuntamento importantissimo per la cultura italiana: i 200 anni di Carlo Collodi. In occasione del bicentenario della sua nascita è stata emessa una moneta da 2 euro dedicata a Pinocchio. Il burattino più famoso del mondo è raffigurato mentre danza, accompagnato dall’ombra del Grillo Parlante. Per la prima volta questa moneta viene proposta nell’inedita finitura Reverse Proof (fondo satinato e rilievi specchiati), una chicca tecnica finora riservata solo alle emissioni in metalli preziosi.

Moneta 5 Euro Lecce: un vanto per tutto il Salento

L’emissione della Moneta 5 Euro Lecce non è solo un fatto per appassionati di numismatica, ma un eccezionale veicolo di promozione territoriale. Vedere il rosone di Santa Croce impresso nell’argento della Zecca dello Stato consacra Lecce tra le mete imperdibili del patrimonio mondiale, portando la bellezza della nostra terra ovunque. Le monete sono già disponibili sul portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e promettono di andare a ruba tra i cittadini e i turisti che vogliono portare a casa un pezzo “autentico” del cuore di Lecce.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.