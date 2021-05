Bari, microcar per i piccoli pazienti del Giovanni XXIII

Una mini macchina per spostarsi in allegria in ospedale. I piccoli pazienti del Giovanni XXIII di Bari, partendo dalle loro stanze potranno viaggiare in microcar verso la sala operatoria o in altri reparti per i controlli. Non un semplice giocattolo, ma un terapeutico per alleviare lo stress dei bambini prima di interventi chirurgici o di visite programmate.

È il regato recapitato in questi giorni in corsia all’ospedale pediatrico cittadino dalle associazioni Portatori Sani Di Sorrisi e “Michela l’Angelo Farfalla”, con il sostegno dello sportello di ascolto per le famiglie con malattie rare.

Nei reparti di Nefrologia e di Neurologia inoltre sono stati consegnati cinque draghetti porta-flebo Babalù, realizzati in legno di betulla e verniciati con colori atossici. Si tratta di dispositivi medici pensati per accompagnare i piccoli pazienti nel loro percorso di cura. Cavalcabili e colorati, i Babalù saranno nuovi compagni di giochi per i piccoli ricoverati che potranno così diventare provetti amazzoni e cavalieri invincibili che, a cavallo del drago. I Babalù fanno parte del progetto più ampio denominato “Pediatrie in festa” che ha la finalità di colorare gli ospedali pediatrici d’Italia, sdrammatizare e umanizzare le cure e rendere questi reparti a misura di bambini.