Se avete già conservato i costumi convinti che l’estate sia già finita, dovreste sapere che in Puglia l’estate non è ancora finita. Dopo questi ultimi giorni freschi, infatti, le previsioni meteo parlano chiaro: il grande caldo sta per tornare.

Un (probabilmente) ultimo weekend di fuoco è pronto per interessare gran parte del Tacco d’Italia con temperature che potrebbero toccare anche i 30°.

Tempo stabile e soleggiato

L’alta pressione degli ultimi giorni, infatti, è pronta per rafforzarsi progressivamente su tutto il Mediterraneo, garantendo un tempo stabile e soleggiato su tutto il Tacco d’Italia.

Meteo oggi

Le temperature, in graduale aumento, saranno oltre la media stagionale. A salvarci dall’aumento termico afoso, tuttavia, ci saranno i venti a tratti sostenuti dal maestrale o dalla tramontana.

Nonostante ciò, però, già dalle prime ore di questa mattina è stato possibile assistere a delle temperature decisamente calde: su tarantino, Murge, tavoliere e Metaponto ci saranno punte di 29°-30°C. Qualche nube passeggera interesserà la zona centrale della regione durante le prime ore pomeridiane, per un ritorno dei cieli sereni in serata.

Meteo Puglia domani

Le alte temperature persisteranno anche per tutte le ore della terza domenica di settembre: l’anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutta la regione, con un leggero aumento sul versante adriatico. Totalmente assenti saranno i venti, attesi in debole intensità sul Salento ionico.

Il tempo soleggiato continuerà a persistere anche lunedì 16 settembre: le temperature continueranno ad essere in aumento, con punte di addirittura 33°. I meteorologi assicurano che le belle giornate persisteranno fino al prossimo giovedì 19 settembre, data nella quale sono previsti numerosi cali termici. In attesa di ulteriori conferme, però, non ci resta che continuare a godere di questi ultimi giorni dell’estate 2019 e di rinfrescarsi nelle limpide acque cristalline della regione.