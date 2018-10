Meteo, dal 29 ottobre all’1 novembre in Salento con l’ombrello

Un fronte caratterizzato da una forte instabilità raggiunge la regione Puglia portando con sé una pressante allerta meteo. Ciò è dovuto in particolar modo alle precipitazioni sparse che giungeranno direttamente dal settentrione, di carattere temporalesco, che dopo aver attraversato Molise e Basilicata si dirigeranno innanzitutto su tutta la provincia di Foggia. L’inizio della settimana di questo fine ottobre sarà ancora mite per buona parte dell’intera area meridionale del Tacco d’Italia, che vedrà al massimo un lieve rinforzo dei venti e una fitta nebbia.

Oggi lunedì 29 ottobre

È proprio nel corso della giornata di oggi che la forte perturbazione percorrerà nella sua interezza tutta la regione, stringendo dapprima con piogge fitte le terre foggiane, ma portando nel corso della serata temporali e venti forti tutta l’area a sud di Bari con miglioramento nei settori settentrionali. Le raffiche potranno raggiungere anche i 100 chilometri orari, leggero miglioramento con l’arrivo della notte.

Domani martedì 30 ottobre

La perturbazione che fino a oggi sta colpendo la puglia lascerà il posto a bel tempo e sole, lasciando dietro di sé precipitazioni sparse dal carattere locale in particolare lungo il Salento ionico e a ridosso del versante appenninico delle Murge. Le temperature saranno oggetto di una lieve diminuzione, mentre il sole tornerà a splendere su Daunia, Tavoliere e Terre di Bari, con l’eccezione di sparuti rannuvolamenti. I venti saranno più leggeri e tenui, ma non ancora classificabili come brezza. Giunta la sera ci sarà bel tempo su tutta la regione e non sono attesi rovesci.

Mercoledì 31 ottobre

La bolla di alta pressione che temporaneamente soggiorna su tutta la regione si indebolisce leggermente, lasciando subentrare venti umidi che condurranno con sé una spiccata nuvolosità in particolare durante le ore più tarde della giornata. Sarà possibile assistere a deboli piogge serali, in particolare in direzione di Taranto e sul Salento meridionale. Nubi su tutta la regione per la serata di fine mese di Halloween, che vedrà un aumento delle minime fino a 17° e delle massime fino a 23° C.

Giovedì 1 novembre

Piogge anche deboli su Daunia, Murge, litorale adriatico e Tavoliere, con assorbimento in serata. Le temperature continueranno ad aumentare raggiungendo minime e massime di 20 e 24° C, mentre con l’avanzamento della giornata nubi e correnti umide saranno sostituite da aria più secca, che guideranno la Puglia in un weekend le cui prospettive saranno più rosee e solari.