McDonald’s si espande in Puglia: aperti 50 posti di lavoro

McDonald’s, la nota catena di fast food, continua ad essere apprezzata in tutta la Puglia così tanto da avere necessità di ampliare il suo personale.

Tutti gli store presenti in regione, considerando i dati positivi che continuano ad attestare un’importante crescita della catena, necessitano un incremento del numero dello staff, il cui numero si attesta intorno alle 50 postazioni.

Oltre che in Puglia, McDonald’s continua a crescere anche su tutto il territorio, il cui rafforzamento dello staff sta creando oltre 2.300 nuovi posti di lavoro.

Solo in Puglia, già al momento, sono presenti 16 Mcdonald’s per un totale di oltre 640 dipendenti.

Cosa serve per candidarsi

Come ha sottolineato Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di Mcdonald’s Italia, le esperienze professionali non sono considerate come un elemento imprescindibile per la candidatura. L’azienda, infatti, offre sin dal primo giorno percorsi di formazione in aula e on the job per permettere di costruire un percorso incline alle esigenze di ciascuno dei candidati.

I dati sembrano confermare le parole di Maffioli: oltre il 50% dei dipendenti della sede di McDonald’s Italia ha iniziato il proprio percorso lavorativo nei ristoranti, che è poi cresciuto fino ad aver rivestito dei ruoli manageriali.

Non appena entrati all’interno del team di McDonald’s, il nuovo lavoratore dovrà sempre più essere attento alle esigenze del cliente e dovrà fornire dei nuovi servizi come ad esempio il tavolo, l’accoglienza e l’intrattenimento per le famiglie.

I dipendenti del McDonald’s

Le 50 posizioni aperte in Puglia prevedono l’assunzione sia di uomini che di donne, che andranno ad aggiungersi ai 23 mila dipendenti che lavorano nei 590 McDonald’s italiani.

La maggior parte dei lavoratori è composta da donne (62%) che costituiscono anche il 50% degli store manager. Il team si attesta in un’età media di circa 32 anni: di questa percentuale si aggira intorno ai 30 anni il personale presente nei punti vendita, 35 per i manager e 39 per gli store manager.

I nuovi assunti avranno un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, come d’altronde il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald’s.

La candidatura può essere inviata sul sito di McDonald’s cliccando a questo link.