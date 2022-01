Max Planck Institute: 26enne pugliese farà ricerca con i premi Nobel

Orgoglio pugliese in Germania: Roberta Fiorino, biologa di San Giorgio Jonico, inizierà a breve un dottorato di ricerca al Max Planck Molecural Physiology Institute, una delle sedi della Max Planck Society. La 26enne studierà all’interno di una delle più importanti società di ricerca al mondo, che può vantare ben 22 premi Nobel.

A pochi giorni dal riconoscimento di Serena Dipierro come più brava matematica d’Australia, Roberta Fiorino è stata l’unica ricercatrice italiana ad aver superato la prima fase di selezione, fino a quella che le ha permesso di accedere all’ambito dottorato proprio all’interno del laboratorio per il quale aveva dato la sua priorità di scelta.

Scopri di più su: Orgoglio pugliese: di Noicattaro la più brava matematica d’Australia

La domanda per accedere al dottorato di ricerca del Max Planck Institute, come dichiarato a La Repubblica, l’aveva presentata qualche mese prima della laurea magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata – studio, controllo e tutela della salute umana, conseguita dalla giovane pugliese nel luglio 2021 all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con votazione 110 e lode con encomio.

Cosa studierà Roberta Fiorino in Germania

All’interno del laboratorio di Dortmund, invece, si documenterà sullo studio della biologia cellulare su meccanismi che sono coinvolti in patologie neurodegenerative, come per esempio l’Alzheimer. “Si tratta, ha spiegato a La Repubblica, di uno studio dei meccanismi di base delle cellule che potrebbero essere collegati alla patogenesi di questo tipo di malattie”.

Questo capo, come specificato dalla stessa Roberta Fiorino, è piuttosto importante in quanto può gettare le basi per la comprensione di questa malattia, per un possibile indirizzamento sulla cura. Il suo team, nello specifico, sta studiando in particolare la funzione di alcune proteine che sono collegate alle patologie neurodegenerative.