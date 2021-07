Mattinata, 3 + 1 tra le spiagge più belle alle pendici del Gargano

Uno dei protagonisti indiscussi di Mattinata è sicuramente il mare cristallino che lambisce incredibili e suggestive spiagge alle pendici del Gargano, che si erge nella sua straordinaria bellezza con il Monte Sacro a nord e il Monte Saraceno a sud.

La spettacolarità di questi posti viene arricchita dalla qualità delle acque, che annualmente vantano prestigiosi riconoscimenti come ad esempio quello della Bandiera Blu e delle Vele Blu di Legambiente.

Tra le tante bellezze che Mattinata ha da offrire vi è anche un affascinante centro storico tutto da scoprire e visitare.

Spiagge, insenature e baie

Durante il periodo estivo le sue spiagge e le numerose insenature e baie arricchite dalla presenza della macchia mediterranea sono affollate di persone del posto ma specialmente da turisti che, affascinati dai ciottoli bianchi della litoranea, decidono di fermarsi qualche giorno in queste meraviglie.

Come scegliere allora l’insenatura migliore? In realtà la domanda a questa risposta non può trovare un consenso universale in quanto ogni spiaggetta presenta delle caratteristiche che la rendono unica. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di elencare 3 +1 delle spiagge di Mattinata che secondo noi devono essere conosciute.

Spiagge di Mattinata

Vignanotica

Nascosta tra gli anfratti del Gargano, la spiaggia di Vignanotica presenta un mare sempre limpido e trasparente dal fondale alto e ghiaioso.

Il vero protagonista di questo posto è l’Adriatico, che in questa insenatura sembra divertirsi a sprigionare un largo fascio di colori, le cui tonalità variano dal turchese all’azzurro nell’arco di una stessa giornata.

Baia dei Mergoli (o Baia delle Zagare)

Anche la Baia dei Mergoli, più comunemente nota come Baia delle Zagare, si trova tra Mattinata e Vieste come quella di Vignanotica. Quest’altra meraviglia, invece, si presenta con due spiagge vicine tra loro, separate da una striscia di calcare.

I ciottoli sono qui sostituiti dalla sabbia soffice, bagnata da un intenso mare dal colore turchese. L’accesso a questa meraviglia, però, non è immediato. Per bagnarsi nelle acque di questa baia, infatti, bisognerà richiedere un apposito pass al Comune di Mattinata, che tuttavia ne rilascia solamente 30 al dì.

Spiaggia di Piana

Spiaggia di Piana è una delle più frequentate di Mattinata. La sua fama è sicuramente da attribuire al mare, ancora una volta protagonista indiscusso di questi luoghi.

Se si è alla ricerca di servizi e di comodità, la scelta potrà ricadere su questo litorale, in quanto ricco sia di spiagge libere che di lidi attrezzati in grado di accontentare ogni sorta d’esigenza.

Che si sia optato per una di queste tre spiagge o per delle altre, una cosa è certa: il soggiorno a Mattinata sarà sempre accompagnato da un piacevole ricordo.

Spiaggia di Mattinatella – Fontana delle Rose

A nord di Mattinata è presente la spiaggia di Mattinatella, conosciuta anche come Fontana delle Rose, ed è particolarmente apprezzata dagli amanti della pesca subacquea. Questo ennesimo angolo di paradiso alle pendici del Gargano prende il suo nome dalla presenza di una sorgente di acqua dolce, conosciuta appunto con il nome di Acqua delle Rose.