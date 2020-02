Matrimoni in masseria, in Puglia sempre più agriwedding

Il matrimonio pugliese è sempre più green: in tante sono le coppie che decidono di accettare le offerte degli agriturismi comprendenti pacchetti di agriwedding.

Per rendere il giorno del sì più speciale che mai, infatti, le aziende offrono delle promo che includono le agribomboniere lavorate con lana di pecora o gli orci in ceramica decorata, il servizio fotografico con le scenografie rurali, il menù stampato su carta riciclata, macchine d’epoca o carrozze trainate dai cavalli per gli spostamenti, con un terzo degli agriturismi pugliesi che offre cibo e servizi sempre più ricercati, ma non per questo lontani dalla tradizione contadina.

Il rural wedding delle masserie

Questo è il quadro che emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sui dati di Terranostra, diffusi in occasione del Salone del Turismo a Roma, dove è stata presentata l’offerta del rural wedding di masserie e fattorie che hanno dato un nuovo volto green alla ricettività di qualità.

Come ha raccontato Filippo De Miccolis, presidente di Terranostra Puglia, 1 agriturismo su 3 ha aperto le porte ai matrimoni di campagna, diversificando di parecchio l’offerta rispetto ai pranzi delle nozze tradizionali, arricchendola con servizi innovativi e rendendo differenti i menù rurali. Alcune delle offerte, inoltre, vedono dei percorsi benessere che consentono agli sposi e ai loro ospiti dei momenti di relax immersi in paesaggi rurali da sogno e allestimenti con centrotavola ad uncinetto datti dalla nonna. Immancabili sono anche i centrotavola ad uncinetto fatti dalla nonna e dalle composizioni di fiori di campo.

L’aumento delle strutture autorizzate è stato in crescita a due cifre con il 16,5% degli agriturismi in Puglia per un totale di 850.000 presenze annue registrate nelle aziende pugliesi, per un volume di affari pari a 22 milioni di euro. Floriana Fanizza, responsabile nazionale di Coldiretti Donne Impresa e agrichef di Campagna Amica Puglia ha ricordato come le strutture della regione offrano alloggio, ristorazione ma anche degustazioni e attività ludiche, ricreative e sociali e di come la presenza delle donne sia sempre più forte e strategica anche nell’agriwedding. Come ha poi concluso Fanizza, il ventaglio dei servizi innovativi offerti in masseria sono alla base del gradimento in crescita degli ospiti italiani e stranieri.