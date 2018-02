Masterchef, domani sera su Sky la puntata girata sul Gargano a Vieste

Andrà in onda domani sera, giovedì 22 febbraio, la puntata di Masterchef girata in Puglia, precisamente sul promontorio del Gargano, nella splendida location di Vieste. Sarà proprio la rinomata cittadina a fare da sfondo con i suoi panorami incantevoli alle sfide culinarie che si alterneranno nella prossima puntata esterna della settima edizione di Masterchef Italia.

Nella trasmissione giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann, che nel corso dello scorso luglio hanno registrato la puntata in cui è protagonista la regione Puglia, sull’isolotto del faro di Santa Eufenia. Lunedì sera ci sono state le eliminazioni in preparazione alla semifinale che andrà in onda domani alle 21:15 su Sky Uno. Lo show culinario più amato d’Italia, per una produzione Endemol Shine Italy, è stato elemento fondante in un’azione di marketing territoriale e turistico effettuata dalla regione Puglia e realizzata in collaborazione con l’Apulia Film Commission e l’apporto della camera di commercio di Foggia.

Una puntata che non mancherà di esaltare le bellezze paesaggistiche ed i prodotti gastronomici territoriali, portandoli alla ribalta nazionale. La scelta dei luoghi è stata volta ad esaltare il lavoro eccezionale che complessivamente il territorio pugliese sta portando avanti per il miglioramento dell’offerta turistica. Grazie a Masterchef infatti si valorizzeranno alcune località salienti del territorio pugliese, protagoniste non solo di itinerari e visite quanto ultimamente giunte alla ribalta televisiva grazie alla canzone che Max Gazzè ha presentato nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, intitolata “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, la celebre storia d’amore che aleggia intorno al monolite di Pizzomunno che si erge nelle acque del mare di fronte alla città di Vieste.