Massaie salentine, simpatici souvenir dalla Puglia

La Puglia è ricca di oggetti tipici perfetti per essere regalati come souvenir dopo le proprie vacanze nel Tacco d’Italia. Se in tutta la regione è possibile acquistare i tanto conosciuti pumi pugliesi, solamente nel territorio più a Sud acquisisce valore un altro particolarissimo oggetto: la massaia salentina.

Regina indiscussa dell’artigianato, la massaia salentina raffigura una donna dalle forme generose che indossa grembiuli dei più disparati colori. Realizzate in diverse misure, queste rappresentazioni ispirano subito buonumore e simpatia e si prestano per essere delle eccellenti idee regalo per chiunque desideri donare un souvenir dalla Puglia.

Comari salentine, qual è il loro significato

Ma qual è la storia che si cela dietro le massaie salentine? La loro origine, a differenza di altri oggetti tipici della tradizione pugliese, è piuttosto recente.

Le donnine in terracotta, infatti, sono nate negli anni Novanta dall’idea di Maria Gabrella Epifani, che, con queste realizzazioni ha voluto omaggiare la figura femminile pugliese che per anni e anni ha lavorato nei campi, senza dimenticarsi di organizzarsi in casa, gestendo la famiglia ed educando i figli. Il calore e l’amore delle massaie salentine, dunque, sono stati riproposti in questi graziosi oggetti, che si caratterizzano per le grandi gonne colorate con grembiuloni bianchi. Ognuna di loro, inoltre, è raffigurata con un’espressione sorpresa.

Interamente realizzate a mano, le massaie salentine hanno ben presto conquistato i cuori dei pugliesi e dei turisti: il loro successo è quindi una sintesi di più fattori. Le loro forme sinuose, di ispirazione boteriana, sono rese ancora più affascinanti dai dettagli con i quali sono addobbate.

Diventate in pochissimo tempo simbolo della tradizione pugliese, le donnine in terracotta hanno già partecipato alle più importanti fiere ed esposizioni internazionali e sono diventate un vero e proprio oggetto di collezione.