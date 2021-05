Marina di Felloniche, Ionio turchese nel sud del Salento

Lambito dalle limpide acque dello Ionio, tra Torre Vado e Santa Maria di Leuca è presente un altro piccolo angolo di paradiso, conosciuto come Marina di Felloniche.

Appartenente al territorio della vicina Patù, questa località, prettamente turistica, ha iniziato a espandersi solamente negli anni ’60 dello scorso secolo, in seguito all’opera di sistemazione di alcune strade e di alcuni servizi abitativi. A partire da quel momento in poi, Marina di Felloniche ha accolto di anno in anno sempre più turisti, che una volta scoperte le sue spiagge sabbiose abbracciate da una scogliera non riescono più a farne a meno.

Spiagge di Marina di Felloniche

Meno conosciuta rispetto alle altre e vicine località, Marina di Felloniche è il luogo ideale per gli amanti della tranquillità: immergersi nello Ionio circondati da uno scenario accogliente conquisterà i cuori di chiunque si recherà in questo posto.

Riparata dalle correnti e dai venti, la sua baia dal fondale digradante è l’ideale per le famiglie con bambini. Frequentata anche da grandi barche che sostano tra le sue acque per un tuffo nel mare così cristallino che permette di scorgere anche i fondali più alti, Marina di Felloniche è la vacanza ideale per chiunque desideri trascorrere le proprie vacanze circondati dal relax e da tutti i principali comfort.

Qui, infatti, è possibile noleggiare ombrelloni e sdraio e pranzare nei chioschi attrezzati e presenti vicino alla litoranea.

Il suo centro abitato, inoltre, è ricco di case vacanze, hotel, B&B e locali caratteristici nei quali gustare le tipica cucina locale accompagnati da piacevoli spettacoli con musica dal vivo.

Come arrivare a Marina di Felloniche

Per arrivare a Marina di Felloniche da Santa Maria di Leuca o da Torre Vado basterà percorrere la SP214 e seguire le apposite indicazioni.

La sua posizione strategica, inoltre, permette di spostarmi liberamente nelle vicinanze, permettendo così di godere di uno dei tratti più belli di tutto il Salento.

Foto di: @iamfedeloca (Instagram)