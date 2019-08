Tra i numerosi borghi di Puglia, Ugento può essere considerato uno dei più caratteristici ricchi di arte e storia: abitata fin dai messapi, questa cittadina del basso Salento è costituita da importanti bellezze artistiche, architettoniche e ambientali. Come se questo non bastasse, a pochi chilometri dalla città in provincia di Lecce, è presente anche il suo litorale, noto con il nome di Marina di Ugento.

Relax e divertimento

Questo tratto di costa si contraddistingue in quanto caratterizzato da soffice sabbia chiara e da purissima acqua limpida, in grado di assicurare refrigeranti bagni dei quali non si può fare assolutamente a meno.

Il fondale digradante dello Ionio rende quindi questa località meta preferita sia dai ragazzi che possono divertirsi con i giochi d’acqua che dalle famiglie con i bambini. Tantissime sono le spiagge, sia libere che attrezzate, presenti a Marina di Ugento. Se intendi però andare sul sicuro e di non restare deluso dalle tue alte aspettative abbiamo (ahinoi) deciso di selezionare 2 tra le spiagge che, secondo noi, saranno in grado di donarti una vacanza senza precedenti.

Spiaggia di Fontanelle

Questo paradiso in terra è presente sul tratto di costa che collega Torre San Giovanni e Torre Mozza. Prima di arrivare in spiaggia è possibile ammirare la pineta circostante, caratterizzata dalla tipica macchia mediterranea che viene apprezzata da tutti gli amanti del campeggio. La sorpresa si ha, tuttavia, non appena giunti in riva al mare: oltre alle incredibili sfumature di turchese offerte dallo Ionio, ci si trova dinnanzi ad una sabbia soffice dai riflessi dorati.

Torre San Giovanni

Immancabile nella nostra classifica è la Torre San Giovanni, conosciuta anche in passato grazie alle acque del suo porto, utilizzate fin dai messapi. Questa spiaggia è considerata da molti come una delle spiagge più belle tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, ed è anch’essa caratterizzata da una folta macchia mediterranea. Il clima fresco e allegro in questa località si respira anche di sera, grazie ai locali sempre in festa e pronti per offrire un sano divertimento serale.

Come arrivare a Marina di Ugento

La strada per arrivare a Marina di Ugento è molto semplice: dopo essere usciti dall’autostrada A14 Bologna-Bari o dalla A16 Napoli-Bari, bisognerà percorrere la superstrada fino a Lecce e bisognerà prendere lo svincolo per Gallipoli, dal quale si imboccherà la SP239 che dovrà essere percorsa fino all’arrivo ad Ugento, località nella quale sono presenti le diverse uscite.

Per chi proviene da sud, invece, è consigliabile percorrere la E90 in direzione Taranto e poi proseguire per la tratta Taranto – Gallipoli, ritrovandosi poi la SP239.