Marina di Lesina, lunghe distese di sabbia e mare limpido

A pochi chilometri dal comune di Lesina è presente la sua Marina, un luogo in cui rilassarsi circondati dalla natura.

Lambito dalle pulite acque dell’Adriatico, il suo litorale negli ultimi anni ha vissuto un’estrema riqualificazione, tanto che Marina di Lesina è oggi una delle località più frequentate del nord della Puglia.

Circondata non solo dal lago ma anche da una rigogliosa macchia mediterranea, Marina di Lesina offre delle soluzioni adatte a qualsiasi tipo di esigenza: il suo fondale digradante, infatti, la rende perfetta per le famiglie con bambini e idonea per i gruppi di ragazzi che intendono divertirsi sul bagnasciuga praticando beach volley, beach soccer, beach tennis e tanti altri ancora.

Di fascino selvaggio, le sue distese di sabbia sono tutte ricoperte da dune coperte a loro volta di piacevoli aromi e spezie provenienti dalla pineta e dalla laguna lì vicine.

Meta ideale per chi ama sia il mare che il lago, Marina di Lesina permette di trascorrere delle piacevoli giornate nelle quali rilassarsi nel bacino lacustre o nel limpido Adriatico, che in questo tratto di Puglia bagna chilometri e chilometri di spiaggia sabbiosa e incontaminata.

B&B, Hotel e villaggi a Marina di Lesina

Nata come località turistica negli anni ’60, così come stabilito dall’accordo di un gruppo di imprenditori romagnoli e il comune di Lesina, la sua Marina, con il trascorrere degli anni, si è sempre più sviluppata, tanto da aver raggiunto una capienza massima di oltre 40 mila persone. Non è quindi un caso se oggi, su tutta la sua superficie, siano stati costruiti B&B, Hotel, ristoranti e villaggi turistici nei quali soddisfare la propria esigenza di confort.

Inserita all’interno del Parco Nazionale del Gargano, Marina di Lesina è adatta anche per gli amanti dei percorsi naturalistici che preferiscono trascorrere le proprie giornate dedicandosi a itinerari da percorrere in bici o a cavallo.

