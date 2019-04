Margherita di Savoia, tratto di litoranea a prova di bambino

L’estate 2019 è ormai alle porte: le giornate iniziano a emanare un piacevole calore estivo, il che implica una sola cosa: la tintarella in riva al mare è ormai vicina. Spesso, però, il problema sorge spontaneo, specialmente quando si hanno dei bambini con sé: quale spiaggia consente di trascorrere alcune ore in assoluto relax anche con i più piccoli al seguito? La litoranea della città di Margherita di Savoia, cittadina della provincia di Barletta-Andria-Trani, è in grado di coniugare tutte le esigenze.

Perché Margherita di Savoia

Le spiagge di questa città permettono numerosi funzioni, tra le quali quella di potersi stendere al sole a pochi metri dal mare cristallino pugliese. La sabbia fine di Margherita di Savoia, inoltre, consente ai bambini di divertirsi a giocare con la stessa attraverso molteplici attività tra le quali spicca sicuramente la costruzione di castelli di sabbia con gli appositi secchielli.

L’ingresso in acqua, inoltre, è semplice sia per adulti che per i piccoli: il litorale basso consente di fare un bagno in totale sicurezza e privo di rischi: i fondali, anch’essi costituti da sabbia, non presentano pungenti ciottoli o fastidiose pietre.

Trasformare una semplice giornata al mare in un vero e proprio momento di relax da passare con i propri piccoli è quindi possibile.

Spiagge per famiglie

Un altro fattore in grado di favorire la scelta della litoranea di Margherita di Savoia è quella che permette di scegliere tra spiagge libere e lidi attrezzati.

Qualora la scelta dovesse ricadere sul lido attrezzato, assolutamente idoneo per i bambini è il Tamerigi Village, struttura balneare presente sulla strada tra Margherita di Savoia e Zapponeta.

Oltre ad avere un’area attrezzata dotata di parco giochi, questo lido offre a tutti i suoi clienti una zona bar e un ristorante dotato anche di forno a legna. La pausa pranzo con le gustose pietanze cucinate dagli chef del posto è sicuramente la ciliegina sulla torta che permette di far diventare il Tamerigi Village come uno dei luoghi preferiti da mamme e papà di tutta Puglia.