Mare del Salento, 3 spiagge da sogno per la tua estate

Con maggio ormai alle porte neanche il coronavirus può esimerci dal sognare dove trascorrere le prossime vacanze estive, emergenza sanitaria permettendo.

Dopo aver trascorso quasi due mesi tra le mura domestiche è sicuramente confortante gettare il proprio malumore in alcune delle più belle località marittime pugliesi, con la speranza che possano essere godute non solo attraverso lo schermo del proprio pc.

La Puglia, come noto, è ricca di calette, insenature e meravigliose spiagge paradisiache che sembrano proprio fare il caso nostro: da nord a sud, passando per il centro, la scelta per il posto migliore risulta davvero ardua.

Qualora si dovesse decidere di voler trascorrere le proprie vacanze estive in Salento, abbiamo deciso di selezionare 3 tra le spiagge che non dovresti assolutamente lasciarti sfuggire.

La scelta, di nostro puro gusto soggettivo, è stata davvero ardua e, ne siamo certi, potrà non corrispondere con le vostre aspettative.

Torre dell’Orso

Saranno le sue lunghe distese di sabbia dal color argento o il suo mare estremamente limpido, ma Torre dell’Orso è uno dei best place to visit in Puglia.

Frazione di Melendugno, questa meta offre ai suoi visitatori la possibilità di scegliere tra i lidi attrezzati o della spiaggia libera. I più curiosi, inoltre, oltre a godere dell’azzurro dell’Adriatico, potranno lasciarci affascinare dalla storia delle Due sorelle.

Cala dell’Acquaviva

Tra Castro Marina e Marina di Marittima è presente un angolo recondito di paradiso, ideale per chiunque voglia evitare la tipica calca estiva.

Cala dell’Acquaviva è un piccolo gioiello che permette di godere una piacevole giornata al mare circondati da una ricca vegetazione che permette di nascondere questa chicca agli occhi più indiscreti.

Il fondale digradante, inoltre, la rende a prova di bambino.

Punta prosciutto

Conosciuta anche come la spiaggia caraibica pugliese, Punta Prosciutto rientra in un’altra bellezza salentina, l’area marina protetta di Porto Cesareo e comprende tra i suoi 16mila ettari anche il Parco Naturale Regionale di Palude del Conte.

Sulla litoranea che collega Porto Cesareo e Torre Lapillo, questa località è solita essere frequentata sia dalle famiglie che dai ragazzi in cerca di divertimento.

Allora? Ti abbiamo convinto?!

Foto: @francescogiannotta