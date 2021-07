Magic Johnson atterrato all’aeroporto di Brindisi

Passano le estati ma non i vip che decidono di trascorrere le loro vacanze in Puglia. Dopo la presenza di Pippo Inzaghi e della compagna Angela Robusti, un grandissimo nome internazionale è atterrato ieri all’aeroporto del Salento: Magic Johnson, eroe del basket e simbolo della lotta all’Aids è nel Tacco d’Italia con la sua famiglia.

A darne notizia il quotidiano locale BrindisiReport, che ha pubblicato le foto dell’uomo alto due metri e sei centrimetri appena arrivato nello scalo pugliese con il jet privato con il logo del Los Angeles Lakers. Oltre ad essere un campione della pallacanestro, Johnson è conosciuto anche per il suo costante impegno nella lotta all’Aids, riuscendo a cambiare la visione degli americani su questa patologia.

Ad attenderlo due furgoni mercedes di colore nero, ma non si sa dove il grande del basket si sia diretto: ciò che pare certo è che l’uomo si sia goduto una passeggiata a Brindisi e sul suo lungomare. Al momento anche sui social non è trapelata nessuna novità: chiunque desideri un selfie con Magic Johnson dovrà affidarsi alla fortuna. C’è chi giura, però, che il campione sia già ripartito: a quanto pare la Puglia è stata solamente un approdo velocissimo. Chissà che non decida di tornarci per trascorrere più tempo in regione…