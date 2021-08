Madonna ha festeggiato in Puglia i suoi 63 anni

La regina del pop Madonna è tornata in Puglia per festeggiare il suo compleanno. Dopo le visite del 2016 e 2017, l’artista statunitense di origini italiane ha deciso di spegnere le sue 63 candeline in un resort di lusso a Savelletri.

A darne la notizia le storie di Instagram del modello Joshua Lee Cummings, dalle quali si riconosce nettamente la piazza di Borgo Egnazia per l’occasione allestita a festa e da tutte le luminarie che illuminano i tavoli degli ospiti.

Come anticipato non è stata la prima volta che Madonna abbia deciso di trascorrere del tempo in Puglia: a luglio 2016 l’artista pubblicò una foto su Instagram per annunciare il suo arrivo in Puglia. Da quella prima volta ce ne sono state altre due: quella di questi giorni e quella dell’anno successivo, dove la regina del pop si era presentata in sella a un cavallo bianco e aveva ballato la danza tipica locale, la pizzica.

Incantata dalle bellezze pugliesi, Madonna in passato aveva visitato i trulli di Alberobello, il centro storico di Lecce e l’Abbazia di Cerrate. Chissà che questa volta non decida di lasciarsi affascinare da altre bellezze pugliesi…