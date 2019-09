The Telegraph, importante quotidiano del Regno Unito, ha premiato la Puglia e le sue Luminarie. All’interno di un articolo dedicato ai festival delle luci più belli e famosi d’Italia e da visitare almeno una volta nella vita ci sono le pugliesi Lecce, Scorrano e Alberobello.

Il blog, pubblicato dal quotidiano lo scorso 29 agosto e presente all’interno dell’inserzione ‘viaggi’, si intitola ’11 of the most vibrant Italian festivals of light you need to visit’, ovvero ’11 tra i festival delle luci d’Italia più incredibili che dovresti visitare’.

In questa top eleven, quindi, la Puglia è in classica insieme a Firenze (Festa della Rificolona), Napoli (Festival di Piedigrotta), Porto Venere (Festa della Madonna Bianca), Molise (Ndocciata), Torino (Luci d’artista), Somma Vesuviana (Festa delle lucerne), Cinque Terre (Natale di Manarola) e Cuneo (Cuneo Illuminata).

Le parole del The Telegraph

Festival di Sant’Oronzo

“Celebrando i tre santi patroni di Lecce , Oronzo, Giusto e Fortunato, questo vivace festival presenta una processione che parte dalla splendida Cattedrale di Lecce in un centro storico pieno di luci. Le strade illuminate conducono tutte verso Piazza Sant’Oronzo, che è impreziosito da una cupola alta 9 poco più di metri.

I concerti si svolgono contemporaneamente in tutta la città, compreso l’antico anfiteatro al centro della piazza principale, facendo suonare ogni angolo di Lecce con la musica”.

Festa di Santa Domenica, Scorrano

“Il Sud Italia è pieno di Festival di luci durante tutto l’anno, ma nessuno è così bello come quello dedicato a Santa Domenica a Scorrano. Conosciuto anche come il Festival della luce e dell’illuminazione, è una delle celebrazioni più antiche d’Europa. La leggenda narra che Santa Domenica, la patrona della città, apparve nel 1600 durante i periodi di pestilenza nel sogno di una donna anziana per dire che se i cittadini mettessero lampade a olio accese alle finestre, le avrebbe salvate dalla malattia. Ora, per tre notti all’anno, la città pugliese viene incendiata con un arcobaleno technicolor di luci e fuochi d’artificio in suo onore”.

Alberobello Light Festival

Un altro dei Festival delle luci della Puglia, questa volta nella pittoresca città di Alberobello. Per una settimana alla fine di luglio, i trulli imbiancati sono illuminati dal bagliore dell’arte leggera punteggiata per le strade.

Nominato anni fa evento Mondiale dell’UNESCO, quest’anno il Festival ha preso parte all’Anno Internazionale della Luce delle Nazioni Unite, celebrando il 125° anniversario della morte di Van Gogh coprendo il centro storico con centinaia di stelle, creando una Notte Stellata vivente”.