La Puglia resta una regione affascinante anche dallo Spazio. A darne conferma è stato l’ulteriore scatto dell’astronauta italiano Luca Parmitano, che continua ad omaggiare il Tacco d’Italia dalla Stazione Spaziale Internazionale.

È infatti apparsa sui canali social del siciliano in missione una foto che mostra un sud Italia ‘baciato dal sole’, come egli stesso scrive, con la nostra regione in primo piano.

La missione ‘Beyond’

Questo nuovo scatto mozzafiato, va dunque ad aggiungersi alla foto pubblicata da AstroLuca, questo il soprannome di Parmitano, pubblicata qualche giorno fa.

L’astronauta siciliano, gode di questa posizione privilegiata con vista infinito in quanto a capo della spedizione spaziale Beyond, condotta dalle agenzie Esa e Nasa. Affiancato dall’americano Andrew Morgan e dal russo Alexander Skvortsov, durante questa nuova avventura, iniziata a bordo della navicella Soyuz MS-13 lo scorso 20 luglio, AstroLuca dovrà affrontare delle passeggiate spaziali ed eseguire alcuni esperimenti che a breve potrebbero consentire all’uomo comune di affrontare dei viaggi verso la Luna e Marte.

L’attuale missione, partita esattamente dopo i cinquant’anni dal primo allunaggio, durerà circa 6 mesi e vedrà i tre uomini impegnati in numerosissimi esperimenti scientifici, durante i quali non mancano dei momenti nei quali poter omaggiare le infinite bellezze dell’Italia (ma non solo).

Parmitano e la Puglia

Come già anticipato, non è la prima volta che AstroLuca omaggia la Puglia, sua terra di adozione (è stato 7 anni in regione per l’addestramento come pilota dell’Aeronautica Militare Italiana): nel primo scatto ad essa dedicato, mostrava il Tacco d’Italia immerso nell’azzurro del mare e senza nuvole, affiancato dalla toccante didascalia: “La Puglia, terra che mi ha adottato per sette indimenticabili anni, è completamente sgombra di nubi, come nei miei ricordi di giovane pilota”.

A questa foto del 12 agosto si aggiunge ora un’altra meraviglia, scattata nella giornata dello scorso lunedì. Sicuramente, dallo Spazio, Luca Parmitano regalerà altre imperdibili sorprese in grado di mostrare la bellezza della nostra regione da una diversa prospettiva.