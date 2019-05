La Lonely Planet, la casa editrice che diffonde le migliori guide turistiche al mondo, ha inserito Bari nella lista delle 10 mete del turismo europeo che devono essere assolutamente visitate in estate.

La città di San Nicola è stata inserita come quinta migliore meta europea per l’estate, dopo gli Alti Tatra in Slovacchia, Madrid, l’Islanda e la sua Arctic Coast Way e la Bosnia Erzegovina.

Perché Lonely Planet ha scelto Bari

Come scritto dalla stessa rivista, Bari è stata scelta per merito del rivalutato centro storico nel quale è possibile ancora imbattersi in nonne che preparano le orecchiette a mano. Oltre a questi validi motivi, naturalmente, Lonely Planet ha inserito anche la cultura e il territorio circostante, che hanno permesso al capoluogo pugliese di essere decretato come unica città italiana presente nella lista.

La descrizione si apre con una bellissima foto del rinnovato Teatro Margherita, incorniciato dalle barche dei pescatori che possono godere ogni giorno di uno spettacolo ineguagliabile.

Lo staff di Lonely Planet, dopo aver setacciato ogni zona d’Europa, ha deciso di inserire Bari nella top ten in quanto la città sta vivendo una nuova primavera: fino a 10 anni, infatti, l’attivo centro culturale presente oggi era praticamente assente.

Particolarmente apprezzato, oltre al rinvigorito centro storico, è stato il clima culturale che è possibile respirare tra i vicoli della città che sta permettendo a Bari di tornare alla ribalta.

Soddisfazione del sindaco

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento fornito da Lonely Planet ringraziando i cittadini che hanno contribuito a rendere Bari una città protagonista del turismo internazionale, l’unica italiana in lista.

Dopo questo importante riconoscimento, però, è importante che la città non si adagi e che sia sempre pronta per accogliere nuove sfide in grado di incrementare sempre di più il numero dei turisti che la apprezzano e vivono di giorno in giorno.