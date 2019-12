Linea Verde, oggi nuova puntata dedicata alla Puglia

Linea Verde torna a raccontare della Puglia. Dopo l’entusiasmante puntata della scorsa domenica, dedicata alle bellezze del quadrilatero di Bari, i riflettori della nota trasmissione saranno puntati su altre particolarità della regione.

La puntata di oggi, in un giorno di festa come quello dell’Immacolata non poteva che essere a tema, motivo per il quale i tre conduttori andranno alla scoperta della Valle d’Itria. A partire dalle 12:20, dunque, sarà possibile conoscere, sempre su Rai Uno, una porzione di territorio della Puglia centrale, che va a cavallo tra le città di Bari e le province di Brindisi e Taranto, un paesaggio che riempie lo sguardo di una magia senza tempo.

Questa zona, come noto, è immersa tra storia, cultura e tradizioni che permettono di affascinare e conquistare il visitatore grazie al loro panorama unico, punteggiato da trulli e muretti a secco, distese di ulivi e vigneti con colori meravigliosi che sembrano usciti dalla tavolozza di un pittore.

I conduttori di Linea Verde a Martina Franca

Come avevamo anticipato, Beppe Convertini porterà i suoi compagni di viaggio, Ingrid Muccitelli e Peppone al tipico pranzo pugliese organizzato direttamente dalla sua famiglia.

Oltre a sentirsi parte integrante della tradizione pugliese, quindi, i protagonisti scopriranno molti degli elementi che caratterizzano la storia, sia dal punto di vista agricolo che storico e culturale. A non mancare, naturalmente, saranno gli imprevisti che permetteranno di conoscere il bello e il buono di una terra unica come quella della Valle d’Itria.

L’obiettivo di Linea Verde, trasmissione nata sulla scia di altri programmi Rai andati in onda tra gli anni Cinquanta e Settanta, è proprio quello di raccontare, in maniera itinerante, di tutte le eccellenze agroalimentari e della biodiversità di vario genere.

Come facilmente intuibile, dunque, un viaggio tra le numerose bellezze di Puglia non poteva mancare, così come il nostro appuntamento con la puntata di Linea Verde di oggi, che andrà in onda a partire dalle 12:20 su Rai Uno.