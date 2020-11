“Linea Verde”, domani puntata dedicata al tarantino

Le telecamere del noto programma di Rai1 Linea Verde tornano a interessarsi della Puglia: la puntata di domani, domenica 29 novembre, racconterà il tarantino.

A partire dalle 12:20 Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione di Peppone Calabrese, accompagneranno gli spettatori nella zona della provincia di Taranto solcata da imponenti gravine che, nella parte terminale, si trasformano in solchi carsici meno profonde, le lame.

Queste terre, il cui centro principale è Castellaneta e la sua gravina grande, annovera due lame importanti, situate nel comune ionico di Palagiano: la lama Lenne, che sfocia nel mar Ionio e la lama di Chiàtone, che invece si immette nel fiume Lato.

“Linea Verde”, puntata di domani

Il viaggio di Linea Verde di questa settimana, quindi, porterà in Puglia, nei comuni di Castellaneta e Palagiano. Non solo gravine: questa terra è stata anche quella del mito di Rodolfo Valentino, originario proprio di Castellaneta. In questo territorio, inoltre, ci sono vigne, uliveti, clementine e melograni.

Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, dunque, condurranno gli spettatori alla scoperte di luoghi di culto, palmenti e frantoi ipogei. E, un po’ più a nord, al limite della provincia di Bari, si andrà con Peppone a Gioia del Colle, per conoscere la vita della tipica masseria ed assaporare la delizia delle tipiche mozzarelle.