Linea Verde Life, oggi puntata dedicata al brindisino

Andrà in onda oggi, sabato 15 febbraio, la puntata di Linea Verde Life girata in gran parte del brindisino.

A partire dalle ore 12:20, , su Rai Uno sarà possibile ammirare alcune particolarità di questo lembo di terra raccontate dai conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi. Sebbene non si sappia con certezza quali sono le località sulle quali verterà la puntata di oggi, ciò che è certo è che i due conduttori di Linea Verde Life, durante le loro registrazioni dello scorso gennaio, sono stati visti tra il porto, i monumenti, le piazze, la natura del parco Salina di Punta della Contessa, Torre Guaceto e tantissimi altri luoghi ancora.

Ad essere messi in risalto non saranno solamente le numerose bellezze del territorio che il brindisino ha da offrire, ma anche le sue prelibatezze gastronomiche. Proprio queste ultime, dopotutto, contribuiscono ad orientare i turisti, che scelgono questa zona della Puglia per godere dei ottimi piatti e, naturalmente, anche del patrimonio culturale e storico.

Linea Verde Life

Linea Verde Life si occupa proprio di questo: raccontare la bellezza, il mare e l’architettura ma anche la sostenibilità ambientale. Un sano turismo avviene solamente quando vengono realizzate delle pratiche in grado di tutelare il mare e le città.

In ogni puntata, quindi, Daniela Ferolla e Marcello Masi raccontano delle realtà italiane nelle quali sono presenti delle iniziative eco, bio, smart e green che permettono alla città di essere considerata come verde e sostenibile in tutta Europa.

La trasmissione di Rai Uno, realizzata in maniera itinerante, è nata con lo scopo di raccontare un viaggio settimanale alla scoperta delle eccellenze agroalimentari, con un particolare interesse verso la realtà agricola italiana, mostrandone i punti di forza ma anche quelli di debolezza.

Per scoprire con certezza quali territori saranno mostrati questa mattina, dunque, bisognerà attendere la messa in onda di Linea Verde Life.