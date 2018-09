Linea Verde in Salento, i conduttori tra pizzica e sapori nostrani

Riparte domani l’attesissimo programma di Rai1 che da più di cinquant’anni si occupa di raccontare l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti ed amati dagli italiani. La nuova stagione di Linea Verde partirà così domani, domenica 16 settembre, con Daniela Ferolla che darà il benvenuto a Federico Quaranta e Peppone, insieme protagonisti di uno splendido viaggio nella regione dei due mari: la Puglia.

Il viaggio in Salento

Un viaggio coinvolgente e ricco di sapori e tradizioni che interesserà particolarmente il Salento dove, come recita lo stesso detto popolare, “Lu sule, lu mare e lu ientu” sono importanti elementi che caratterizzano un luogo con forti connotazioni a livello storico. Non mancano leggende, prodotti esclusivi, usanze e dicerie che fanno di questo un luogo davvero speciale, tutto da visitare. Tra gli importanti elementi distintivi del Salento, la musica si identifica come un punto di riferimento. Proprio la stessa musica salentina porterà i protagonisti del viaggio ad esplorare i territori, arrivando sino all’appuntamento da sempre più atteso dell’estate pugliese: La Notte della Taranta.

La Notte della Taranta

Una serata esclusiva per la quale ogni anno accorrono migliaia e migliaia di turisti da tutta Italia e dall’Europa, organizzata a conclusione del festival itinerante di musica tradizionale salentina. Lo scenario è offerto dall’incantevole Melpignano, in provincia di Lecce.

Santa Maria di Leuca

Linea Verde porterà Daniela prima a Santa Maria di Leuca, “De Finibus Terrae”, ovvero quel punto che secondo i Romani rappresentava il termine dove si incontravano l’Adriatico e lo Ionio. Il fascino della pizzica coglie di sorpresa la stessa presentatrice che inizia a seguire questi ritmi nel suo viaggio, anche lei “pizzicata”. Federico invece approda sulla costa del Salento illustrandone le meraviglie a cavallo tra l’Area protetta del Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase. Peppone giunge invece in Salento passando da Otranto provando a vendemmiare e raccontando della curiosa tradizione del fagiolo nell’occhio, procedendo poi con la preparazione del pane sceblasti, una ricetta tradizionale salentina.