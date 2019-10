Non si arrestano le iniziative per i trent’anni dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, bellezze a nord della Puglia.

Ad omaggiare le Diomedee ci saranno, ancora una volta, le telecamere della trasmissione di Rai 1 Linea blu, che torneranno in regione per mostrare ai loro tanti spettatori tutte meraviglie dell’unico arcipelago dell’Adriatico.

Donatella Bianchi e le Tremiti

La conduttrice Donatella Bianchi illustrerà tutti i tesori e le bellezze delle Tremiti a partire da domenica 20 fino a martedì 22 ottobre e lo farà durante l’evento di subacquea e archeologia organizzato dal Parco Nazionale del Gargano con il supporto logistico del Laboratorio del Mare Marlin Tremiti, Un mare di storia.

I tesori dei fondali

I fondali di queste isole, come verrà spiegato, accolgono dei reperti di inestimabile valore come ad esempio la Nave Oneraria Romana del I sec a.C., il Piroscafo a ruote utilizzato da Garibaldi per la Spedizione dei Mille e i resti dell’aereo B24 risalente alla II Guerra Mondiale.

La ricchezza archeologica non è l’unica di questi territori, ai quali bisogna aggiungere quella floro-faunistica che è poi stata consacrata ufficialmente 30 anni fa con l’istituzione dell’Area Marina Protetta, sempre gestita dal Parco Nazionale del Gargano.

Valorizzazione e protezione

A fare da padrone a Donatella Bianchi e tutto il suo staff sarà il nuovo presidente dell’Ente, Pasquale Pazienza, che illustrerà il trentennale e tutti i progetti avviati in questi anni per preservare e valorizzare le Isole Tremiti.

La conoscenza del patrimonio storico e naturalistico dell’Area Protetta, dopotutto, è il modo migliore per proteggerle ma al tempo stesso accrescerle. Come ha sottolineato Pazienza, è sempre un piacere accogliere le trasmissioni televisive e mostrare loro queste meraviglie dell’Adriatico, che in questo modo rendono l’arcipelago e il Parco Nazionale del Gargano al centro dell’attenzione di numerosi italiani e non solo.

Al momento non è ancora stata resa nota la messa in onda su Rai1 delle riprese, che come già detto termineranno martedì 22.