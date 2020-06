Liboll Rosé e Tramari, eccellenze pugliesi di San Marzano

Il consumo dei vini rosati è in costante crescita: il suo utilizzo è aumentato di circa il 30% negli ultimi anni, rendendo i suoi fruitori, provenienti da ogni parte del mondo, particolarmente affezionati al prodotto.

Soprannominati gli ‘Champagne dei Millenials‘ grazie al loro irresistibile appeal, i rosé si distinguono oggi tra quelli più buoni e quelli più trendy. Da non sottovalutare, infatti, è il loro aspetto lifestyle.

A non essere escluse dalla produzione dei vini rosati sono state le molteplici distese di uliveti presenti in Puglia. L’Italia intera, dopotutto, conserva nella sua antica tradizione diverse espressioni legate all’enologia: a seconda della zona di realizzazione, cambiano le uve e le tecniche utilizzate.

Il loro consumo, attivo da gennaio a dicembre, viene intensificato specialmente durante questo periodo dell’anno, quando la maggior parte dei rossi viene messo ‘a riposo’ sia dalle cantine private che dai ristoranti.

Liboll Rosé, vino extra dry di San Marzano

Cantine San Marzano, realtà ben consolidata all’interno del panorama pugliese, con il suo vino e spumante extra dry Liboll Rosé racconta proprio la freschezza dei rosati.

Rosa tenue, con delicate sfumature buccia di cipolla, questo prodotto è frutto di una spremitura soffice delle uve, fermentazione del solo mosto fiore e di un accennato contatto con le bucce. Il perfetto mix tra i fiori freschi mediterranei (come zagare e fiori di cappero), frutta fragrante (come melagrana, ribes, lamponi e pompelmo rosa) e gli arbusti di macchia mediterranea gli donano un profumo decisamente accattivante. Ad essere attraente è anche il suo aspetto, reso speciale dalla brillantezza regalata dalle bollicine che liberano tutti questi invitanti odori e sapori.

L’acidità stuzzicante del Liboll Rosé di San Marzano è quindi il risultato di una combinazione di fattori, il cui tocco finale è dato dalla vendemmia leggermente anticipata, a fine agosto, proprio per rendere il sorso fresco. Immancabile, essendo un prodotto realizzato in Puglia, la nota salina. I due mari sono un elemento costante per il rosé: la loro non è solo presenza, ma compagnia e dialogo.

Tramari, rosé fermo di San Marzano

Un altro prodotto rosato di San Marzano è Tramari, un fermo nato con la vendemmia del 2015. A differenza del Liboll Rosé, questo vino si presenta dal colore tenue, alla francese, lieve, che seduce non solo grazie alla delicata nuance ma anche per le gentilezze dell’uva Primitivo. Predominano i frutti rossi, e qui si fa sentire anche la ciliegia, anche se non tanto forte quanto quella del declinato rosso.

Dalla doppia personalità, ogni sorso di Tramari è leggero, fragrante e fresco. Vino dalla doppia personalità, sofisticato ma al tempo stesso casual, la sua etichetta è piena espressione di questo prodotto, elegante ma semplice e lineare, il bouquet, intrigante ma senza fronzoli e il gusto, di una certa complessità ma deciso.

Un buon calice di questi rosati si sposa alla perfezione non solo per la cucina di mare, ma anche per quella di terra. Grazie al sorso asciutto di questo nuovo stile di rosé, la leggera succulenza di queste pietanze si fa ben assorbire, rendendo ogni assaggio un piacevole momento da ripetere.