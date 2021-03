Leonardo Altobelli, 88enne di Troia punta alla 14esima laurea

Non è mai tempo per smettere di imparare e studiare. Lo sa bene Leonardo Altobelli, 88enne da poche settimane di Troia, che in questi giorni ha conseguito l‘ennesimo titolo accademico, il master in Criminologia e Psicologia investigativa dell’Università di Foggia conseguito presentando una tesi dal titolo “L’impiccagione”. Secondo uomo più titolato al mondo (il primo è il 73enne Luciano Baietti con le sue 17 lauree), il pugliese non ha intenzione di fermarsi.

Non solo riconoscimenti universitari: dopo la prima laurea in medicina, il signor Altobelli ha conseguito altre 13 lauree, per un totale di 14. Medico di base in pensione, e nell’84 anche sindaco della città di Troia, l’arzillo 88enne ha dichiarato che non ha ancora esaurito la sua sete di sapere.

Proprio per questo si è iscritto al corso di studi in scienze investigative di quella che sarà la sua 14esima laurea.

Questi alcuni dei titoli che ha già conseguito:

medicina e chirurgia

lettere

filosofia

giurisprudenza

scienze politiche

scienze dell’educazione

scienze turistiche

scienze storiche e sociali

scienze pedagogiche

archeologia

agraria

biotecnologie

A questi titoli, inoltre, bisogna aggiungere ulteriori diplomi, molti dei quali in ambito medico, professione che ha svolto fino alla sua pensione. Presto a questi lodevoli riconoscimenti potrà aggiungersene un altro. La volontà, da parte dello studente, c’è tutta. Ad maiora!

Foto: Ansa